भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) को आज मैच के पहले ही सत्र में तब बल्लेबाजी पर उतरना पड़ा, जब जैक लीच ने चेतेश्वर पुजारा (21) को आउट कर इंग्लैंड को दूसरी कामयाबी दिलाई. लेकिन कप्तान विराट कोहली अपनी इस पारी में अपनी 5वीं गेंद पर ही बोल्ड हो गए. विराट को मोईन अली ने अपनी स्पिन पर ऐसा चकमा दिया कि वह हैरान रह गए. विराट को यह भरोसा ही नहीं हुआ कि वह बोल्ड हो चुके हैं और वह क्रीज छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे. Also Read - India vs England, 2nd Test: एक साल बाद स्टेडियम में लौटे दर्शक, कुछ ऐसा रहा माहौल

कोविड- 19 (Covid- 19) के बाद भारत में शुरू हुई क्रिकेट में आज पहली बार दर्शकों को मैदान पर एंट्री मिली है. ऐसे में उम्मीद थी कि भारतीय कप्तान यहां शतक बनाकर दर्शकों का पूरा मनोरंजन करेंगे. लेकिन मोइन अली ने उन्हें पारी की शुरुआत में ही अपने जाल में फांस लिया. विराट के बोल्ड होते ही स्टेडियम पर बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया. यह पहला मौका है, जब विराट कोहली अपने करियर में भी किसी भी स्तर पर किसी भी फॉर्मेट में स्पिन गेंदबाज के खिलाफ 0 पर आउट हुए हों. Also Read - IND vs ENG: कप्तान कोहली ने दी टेस्ट कैप, भारतीय टीम के 302वें खिलाड़ी बने अक्षर पटेल

मोईन की यह बिल्कुल हैरान कर देने वाली गेंद थी, जिस विराट को पवेलियन लौटते हुए भी विश्वास नहीं हो पा रहा था. यह बिल्कुल क्लसिक ऑफ स्पिन थी, जो हवा में ऊपर की ओर फेंकी गई थी. विराट गेंद की उछाल को भांपकर अपना फ्रंट फुट बाहर निकाला और गेंद को ड्राइव करने चले गए. गेंद ने विराट को चकमा देते हुए उनके बैट और पैड के बीच से रास्ता बनाते हुए स्टंप्स की राह पकड़ी ओर वह गिल्लियों को चूमती हुई निकल गई.

इंग्लैंड के लिए इतना काफी और विराट की गिल्लियां बिखर चुकी थी और इंग्लैंड की टीम जश्न में सराबोर हो चुकी थी. विराट ने चहकते हुए इंग्लिश खिलाड़ियों को देखा तो नॉन स्ट्राइक ऐंड पर खड़े रोहित शर्मा से पूछा कि क्या हो गया. रोहित ने कहा कि आप बोल्ड हो गए हैं लेकिन विराट को भरोसा नहीं हो पा रहा था. उन्होंने अंपायर से बात की और कहा कि शायद विकेटकीपर के दस्ताने से गिल्लियां बिखरी हैं.

अंपायर ने उनकी शंका पर इस निर्णय को तीसरे अंपायर के पास भेज दिया, जहां साफ हो गया कि विराट बोल्ड थे और उन्हें अब पवेलियन लौटना होगा. वह अंत तक भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि वह इस साधारण सी दिख रही गेंद पर बोल्ड हो चुके हैं. भारत को 86 के कुल स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था.ि