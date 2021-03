भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के बाद से ही कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का सिक्के से तालमेल अभी तक नहीं बैठ पाया है. इंग्लैंड के खिलाफ भी विराट तीनों ही सीरीज में टॉस हारते ही दिखे. वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भी जब कोहली टॉस हार गए तो फैन्स ने उन्हें टि्वटर पर ट्रोल कर दिया. फैन्स ने विराट के टॉस हारने पर अलग-अलग मीम बनाकर मजे लिए. Also Read - India vs England, 3rd ODI: रोहित शर्मा-शिखर धवन का नया कारनामा, ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज जोड़ी को पछाड़ा

इस सीरीज में भारतीय कप्तान 12वीं बार (4 टेस्ट, 5T20i और 3 वनडे) टॉस के लिए मैदान पर उतरे थे. लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ कोहली सिर्फ 2 ही बार टॉस जीत पाए. विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 6 मैचों में लगातार टॉस हारा है. वह आखिरी बार दूसरे टी20 मैच में टॉस जीतने में सफल हुई थे. इससे पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज में चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टॉस अपने नाम किया था. Also Read - India vs England, 3rd ODI: 'निर्णायक मुकाबले' में Virat Kohli ने हासिल किया ये खास मुकाम

अब तो फैन्स ऐसी ही दुआ मांगने लगे हैं. Also Read - India vs England, 3rd ODI: भारतीय टीम में T Natarajan को मौका, जानिए इंग्लैंड की Playing XI

Indians everytime Virat Kohli goes out for a Toss!#INDvENG pic.twitter.com/LTIFkKvwYH — Vishal Verma (@VishalVerma_9) March 28, 2021

इन जनाब का मानना है कि अगर विराट कोहली टॉस के वक्त हेड और टेल दोनों भी मांग लें तो भी सिक्का उनके साथ कुछ यूं दगा कर जाएगा.

तरीका तो यह भी ठीक है. अब सिक्का छोड़ा इन 10 ऑप्शन से चुनी जाएगी बैटिंग या बॉलिंग!

Virat kohli after 3back to back toss lose 😂😂😂😂😂#INDvENG pic.twitter.com/8ppmim7Q4Y — Akki Girl Kirti (@imKirti78) March 28, 2021

इन जनाब का कहना है कि टॉस तो अब विराट टेस्ट क्रिकेट के पहले वर्ल्ड कप (ICC Test Championship Final 2021) के खिताबी मुकाबले में ही जीतेंगे.

Virat Kohli saving his toss luck for World Test Championship Final. — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) March 28, 2021

Virat Kohli has lost 10 out of 12 toss in India vs England series…

Meanwhile fans….#INDvsENG_2021 #INDvENG @imVkohli pic.twitter.com/ukE1x3EwSB — jenish viradiya (@viradiya_jenish) March 28, 2021

~Modi ji searching ways how India can win the toss under virat kohli#INDvsENG pic.twitter.com/1V88rqtJ27 — Mohit Singhania♻️ (@doctor_chandler) March 28, 2021

तीसरे वनडे में टॉस हारकर विराट कोहली भी कुछ परेशान नजर आए और उन्होंने अपने चेहरे पर हैरानी भरे भाव भी प्रकट किए थे. इस पर भारतीय क्रिकेट फैन्स ने भी उन्हें टि्वटर पर ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ा. उन्होंने कई मजेदार मीम शेयर कर विराट के इस टॉस हारने के सिलसिले पर चुटकी ली.

बता दें टॉस जीतने के मामले में विराट कोहली का ओवरऑल टॉस रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. विराट 200वें इंटरनेशनल मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं. उनके ओवर ऑल टॉस जीतने पर नजर डालें तो वह इन 200 इंटरनेशनल मैचों मे 115 बार टॉस हारे हैं, जबकि सिर्फ 85 बार ही टॉस जीतने में सफल हो पाए हैं.

भले ही कप्तान विराट कोहली इस मैच में टॉस हार गए हों लेकिन वह 1-1 से बराबर इस सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच जरूर अपने नाम करना चाहेंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह बतौर कप्तान उनका 200वां इंटरनेशनल मैच है, ऐसे में वह इसमें जीत दर्ज कर इसे अपने लिए यादगार बनाना चाहेंगे.