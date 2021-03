Virat Kohli Set Few New Records against England: टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली (Virat Kohli) ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे 5वें और अंतिम टी20i मैच में चार नई उपलब्धियां अपने नाम कर लीं. विराट अब क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान हैं. इसके अलावा वह बतौर कप्तान टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाले कप्तान भी बने हैं. इतना ही नहीं अब इस फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने हैं और किसी द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है. कप्तान विराट कोहली आज इस मैच में नाबाद 80 रन जड़कर ये दो नायाब रिकॉर्ड अपने नाम किए. Also Read - India vs England, 5th T20I: भारत ने रच दिया इतिहास, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बनाए सर्वाधिक T20I रन

बतौर कप्तान सर्वाधिक रन बनाने के मामले में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच (Aaron Finch) को पछाड़ा. फिंच ने अभी तक बतौर कप्तान 1462* रन बनाए हैं, जबकि विराट ने अपनी पारी का 42वां रन पूरा कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.

T20I में बतौर कप्तान सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

1464 विराट कोहली (भारत)

1462 एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)

1383 केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)

1321 इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड)

1273 फाफ डुप्लेसिस (साउथ अफ्रीका)

इसके अलावा जल्दी ही उन्होंने इस सीरीज में अपनी तीसरी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली. यह बतौर कप्तान उनकी 12वीं हाफ सेंचुरी थी. इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन (Kane Williamson) 11 हाफ सेंचुरी को पीछे छोड़ दिया. अपने करियर का 90वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेल रहे विराट कोहली के करियर की यह कुल 27वीं हाफ सेंचुरी रही, जिनमें से 12 उन्होंने बतौर कप्तान बनाई हैं. विराट ने साल 2017 की शुरुआत में एमएस धोनी (MS Dhoni) के कप्तानी छोड़ने के बाद सीमित ओवरों में भारतीय टीम की कमान संभाली थी.

T20I में बतौर कप्तान सर्वाधिक फिफ्टी बनाने वाले खिलाड़ी

12 विराट कोहली (भारत)

11 केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)

10 एरॉन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)

9 इयोन मॉर्गन (इंग्लैंड)

8 फाफ डुप्लेसिस (साउथ अफ्रीका)

रिकॉर्ड रन मशीन विराट कोहली इस पारी में यहीं नहीं रुके नाबाद 80 रन की पारी खेलने के दौरान अभी उनके नाम दो नायाब रिकॉर्ड नाम होना भी बाकी थे. अब वह क्रिकेट के इस सबसे छोटे फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 17 मैचों में 577 रन बना लिए हैं. इसके अलावा कोहली का बल्ला इस सीरीज में जमकर बोला है. यह उनकी कुल तीसरी फिफ्टी थी. अब वह किसी द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

इस मामले में कोहली ने अपने हमवतन केएल राहुल (KL Rahul) को पीछे छोड़ा. राहुल ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ बीते साल 224 रन बनाकर यह उपलब्धि अपने नाम की थी. लेकिन अब विराट का नाम यहां भी सबसे ऊपर है. उन्होंने इस पारी में कुल 231 रन अपने नाम किए.

द्विपक्षीय T20I सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज (ICC की पूर्ण सदस्य टीमें)

231 विराट कोहली vs Eng 2021 (5 पारियां)

224 केएल राहुल vs NZ 2020 (5 पारियां)

223 कोलिन मनरो vs WI 2018 (3 पारियां)

222 हैमिल्टन मसाकादजा v Ban (4 पारियां)

इस मैच में विराट रोहित शर्मा के साथ बतौर ओपनिंग बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे. टॉस हारकर भारतीय टीम को यहां पहले बैटिंग का निमंत्रण मिला था और कप्तान विराट कोहली पहले खुद को कूल रखा क्योंकि सामने वाले छोर से स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा रन बरसा रहे थे. रोहित के आउट होने के बाद उन्होंने अपने गियर बदले और मैच में यह धमाकेदार पारी खेलकर क्रिकेट के दो नए रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखा.