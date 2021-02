भारत और इंग्लैंड की टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में पिंक बॉल (Pink Ball Test) से तीसरा टेस्ट मैच खेल रही हैं. इंग्लैंड की टीम ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. भारत इस टेस्ट में 2 बदलाव के साथ उतरा है. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह को, जबकि कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) के स्थान पर वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) को मौका मिला है. कुलदीप को चेन्नई टेस्ट में दो साल बाद टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला था. लेकिन अगले ही टेस्ट में उन्हें एक बार फिर प्लेइंग XI से बाहर बैठा दिया गया. Also Read - India vs England: जानिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े

चेन्नई में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट में कुलदीप ने पूरे मैच में सिर्फ 12.2 ओवर की बॉलिंग की थी और उन्होंने मैच की दूसरी पारी में 2 विकेट अपने नाम किए थे. टीम इंडिया ने 317 रन के बड़े अंतर से यह मैच अपने नाम किया था. लेकिन आज टॉस के दौरान कप्तान विराट कोहली ने अपनी प्लेइंग XI की घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने पिंक बॉल टेस्ट के लिए कुलदीप की जगह वॉशिंग्टन को मौका दिया है. Also Read - IND vs ENG: Ishant Sharma खेल रहे हैं 100वां टेस्ट, Kapil Dev के बाद दूसरे तेज गेंदबाज

अपने इस फैसले का कारण बताते हुए भारतीय कप्तान ने कहा कि हमें स्पिन का विकल्प तो चाहिए था लेकिन हम ऐसा खिलाड़ी चाहते थे जो बल्लेबाजी भी कर सके. विराट ने कहा, ‘हम स्पिन का विकल्प रखना चाहते थे और वॉशी (सुंदर) बल्लेबाजी की भी काफी क्षमता रखते हैं. और अब जब हम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करेंगे तो हम चाहते हैं कि बल्लेबाजी को थोड़ा विस्तार दिया जाए. क्योंकि पहली पारी के बाद यहां खेल बदल सकता है.’ Also Read - IND vs ENG- Pink Ball Test, Day 1 Live: Axar Patel ने पहली ही गेंद पर बेयरस्टो को किया OUT

भले ही गुलाबी गेंद लाल गेंद की अपेक्षा काफी ज्यादा स्विंग होती हो लेकिन इसके बावजूद भारत ने यहां अपने 2-3 के बॉलिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं की है. भारत ने यहां दो फास्ट बॉलर (इशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह) और तीन स्पिन गेंदबाजों (अश्विन, अक्षर और सुंदर) को मौका दिया है.

पिंक बॉल टेस्ट में भारत का प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, शुबमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, इशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह.