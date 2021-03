भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर पूरी ऊर्जा से नजर आते हैं. जब भी विरोधी टीम के बल्लेबाज को आउट करने का कोई चांस बनता है तो विराट तब भी पूरे जोश से भर जाते हैं, जब गेंद उनसे दूर होती है. कुछ ऐसा ही लम्हा इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में देखने को मिला. यहां थर्ड अंपायर ने एक मौके पर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को रन आउट नहीं दिया. Also Read - IND vs ENG: सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा भारत, Suryakumar Yadav को डेब्यू का मौका!

हालांकि मामला करीबी था. इस पर कप्तान विराट कोहली निराश नजर आए और वह मैदानी अंपायर को अपनी बात समझाने लगे कि आखिर वह रन आउट क्यों नहीं है. यह लम्हा इंग्लिश पारी के 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर तब घटा, जब भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) की गेंद पर बेन स्टोक्स 2 रन के लिए दौड़ पड़े. यह डीप मिड विकेट की ओर गई थी और यहां कुलदीप यादव फील्डिंग पर तैनात थे. Also Read - IND vs ENG: अच्छा लगा कि Shikhar Dhawan ने अपनी उम्र पर उठ रहे सवालों पर ध्यान नहीं दिया: Sunil Gavaskar

Kohli explaining to Umpire about the shape and size of the bat 🤭 Also Read - VIDEO: Ravindra Jadeja की गाड़ी के सामने आया टाइगर, जड्डू बोले- पूछने आया मेरा हालचाल

