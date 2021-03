Washington Sundar Test Century: अपने करियर का चौथा टेस्ट मैच खेल रहे युवा ऑलराउंडर वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) एक बार फिर अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए. अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ (IND vs ENG) खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट में आज सुंदर अपने शतक से सिर्फ 4 रन ही दूर थे. लेकिन अक्षर पटेल के रन आउट होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया. टीम इंडिया के आखिरी 3 विकेट जब गिरे, तो सुंदर को स्ट्राइक पर आने का मौका ही नहीं मिला और टीम इंडिया ने दूसरे छोर से अपने बाकी के 3 विकेट गंवा दिए. इससे पहले इस सीरीज के पहले टेस्ट में भी वह 85 रन पर नाबाद रह गए थे. लेकिन सुंदर की इस अतिसुंदर पारी की तारीफ हर जुबान पर है. Also Read - India vs England 4th Test, Day 3 LIVE: 365 पर ऑलआउट हुई टीम इंडिया, शतक नहीं बना पाए सुंदर

इस टेस्ट में शुक्रवार को सुंदर जब बैटिंग पर उतरे थे, तब टीम इंडिया की हालत पतली थी. 146 रन पर भारत अपने 6 विकेट गंवा चुका था. यहां से सुंदर ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) के साथ मिलकर भारत की पारी को संवारा. पंत ने शतक जड़कर भारत को पहले ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था. लेकिन उनके आउट होने के बाद मोर्चा सुंदर ने संभाल लिया और नाबाद 96 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार बना दिया. अक्षर और सुंदर ने 8वें विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी निभाई.

यह उनके टेस्ट करियर की छठी ही पारी है. इससे पहले वह दो फिफ्टी अपने नाम कर चुके थे. अपने डेब्यू टेस्ट (ब्रिसबेन) में फिफ्टी बनाने के बाद सुंदर को चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 85 रन भी बनाए थे. इसके बाद अहमदाबाद में ही खेले गए पिंक बॉल टेस्ट में वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए. लेकिन एक बार फिर उन्हें यहां मौका मिला तो उन्होंने इस टेस्ट में दो शतकीय साझेदारियां निभाकर अपने विकेट की कीमत साबित की.

सुंदर की इस बेहतरीन पारी की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर अब अपना शिकंजा पूरी तरह कस लिया है. इंग्लैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 205 रन ही बनाए थे और भारतीय टीम सुंदर (96*) और रिषभ (101) के शतकों की बदौलत 365 के स्कोर पर पहुंच गई. इसकी बदौलत भारत ने इंग्लैंड पर 160 रन की बढ़त ली है.

सुंदर की यह पारी इसलिए भी खास है क्योंकि एक समय उन्हें टेस्ट क्रिकेट के लिए उपयोगी खिलाड़ी नहीं माना जाता था. वह अपने करियर में सिर्फ 15 ही फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और पिछले कुछ समय से वह टी20 स्पेशलिस्ट क्रिकेटर के तौर पर ही खेल रहे थे.

लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उन्हें अचानक अपने टेस्ट पदार्पण का मौका मिला तो उन्होंने खुद को साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी. अपने छोटे से टेस्ट करियर में सुंदर कई अहम मौकों पर मझधार में फंसी टीम इंडिया को मुश्किल से निकाल चुके हैं.