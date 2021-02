ऑस्ट्रेलिया दौरे की सफलता के बाद रिषभ पंत (Rishabh Pant) का खेल अब 7वें आसमान पर है. पंत इन दिनों मैदान पर जो भी कर रहे हैं वह पूरी तरह सफल होते दिख रहे हैं. चाहे बल्लेबाजी हो या विकेटकीपिंग यह युवा क्रिकेटर अब अपने आलोचकों को कोई मौका नहीं दे रहा है. इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन पंत ने विकेटकीपिंग के दौरान ऑली पोप (Ollie Pope) का ऐसा बेहतरीन कैच लपका कि सब हैरान रह गए. कई लोग तो उनके इस कैच की तुलना स्पाइडरमैन (Spiderman Catch of Rishabh Pant) से करने लगे. पंत का यह कैच मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर आया था, जिसने सिराज के लिए यह लम्हा खास बना दिया. Also Read - पूर्व दिग्गज ने कहा- पहले टेस्ट मैच में पारी घोषित कर भारत को कड़ा संदेश देने से चूक गए जो रूट

दरअसल कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपने युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) इंग्लिश पारी के 39वें ओवर में पहली बार बॉलिंग का मौका दिया. सिराज पहली बार भारत में कोई टेस्ट मैच खेल रहे हैं और यह उनकी भारत में फेंकी जाने वाली पहली ही गेंद थी, जिसका सामना ओली पोप कर रहे थे. सिराज की यह गेंद लेग स्टंप से बाहर पिच होकर बाहर की ओर निकल रही थी. ओली पोप यहां चौका बटोरने के चक्कर ललचा गए और उन्होंने इसे फ्लिक करने की कोशिश की. लेकिन गेंद बैट का किनारा लेती हुई पंत की ओर चली गए. Also Read - India vs England, 2nd Test: शेन वार्न की भविष्यवाणी- 157 पर ऑलआउट हो जाएगी इंग्लैंड टीम

पंत ने इस मौके पर अपनी बाईं ओर छलांग लगाते हुए हवा में यह कैच लपकने के लिए अपना पूरा दमखम झोंक दिया. आखिरकार गेंद पंत के ग्लब्स में आ गई. एक पल को गेंद ग्लब पर लगने के बाद बाहर निकली जरूर थी लेकिन पंत ने हवा से जमीन पर गिरते हुए ही इसे बखूबी अपने दस्तानों में संभाल लिया. इस तरह सिराज को भारत में फेंकी गई उनकी पहली टेस्ट बॉल पर विकेट मिल गया. इस तरह 87 के कुल स्कोर पर इंग्लैंड को यह छठा झटका लग चुका था.

A flying catch from @RishabhPant17 🦅

A wicket off his first ball in Test cricket in India 🇮🇳 for Mohammed Siraj ✅

What a wicket combo 🔝👌🏻

England lose their sixth wicket! #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/AEkb4H3wgI

— BCCI (@BCCI) February 14, 2021