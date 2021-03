Virat Kohli Lost his Cool against Shardul Thakur: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर अपने जोश और जुनून के लिए काफी फेमस हैं. दुनिया के कई पूर्व खिलाड़ियों को मैदान पर हर समय ऊर्जा से भरपूर रहने का यह ढंग खूब पसंद आता है. कोहली मैच में कहीं भी फील्डिंग कर रहे हों. गेंद भले किसी दूसरे फील्डर के पास आई हो. लेकिन भारतीय कप्तान हमेशा ही उसे लपकने पर अमादा रहते हैं. Also Read - ICC T20I Rankings: Virat Kohli को शानदार फॉर्म से फायदा, टॉप 5 में वापसी

इस बीच टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी से मैदान पर कोई गलती हो जाए तो गुस्से में लाल हुए विराट की ये भावनाएं छिपाए नहीं छिपती. कुछ ऐसी ही मंगलवार को हुआ, जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) से थ्रो फेंकने में गलती हुई तो विराट भड़क गए.

टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेल रही थी. यहां इंग्लैंड की टीम भारत द्वारा दिए गए 157 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी. इस दौरान इंग्लिश पारी के 12वें ओवर में शार्दुल से एक गलती हुई तो विराट अपना गुस्सा नहीं रोक पाए.

Kohli calling Shardul Thakur ‘ BEN STOKES’ 🙆🏼‍♂️😧 pic.twitter.com/cJm0fABTW6 — ribas (@ribas30704098) March 17, 2021

दरअसल पारी के 12वें ओवर में जॉनी बेयरस्टो ने गेंद को लेग साइड की तरफ खेला था. ठाकुर यहां फील्डिंग पर तैनाथ थे. उनके पास रन आउट का एक करीबी मामला था. यह ओवर चहल फेंक रहे थे और बेयरस्टो ने अभी 1 ही रन बनाया था. रनआउट का मौका देखकर शार्दुल भी गेंद पर तेजी से लपके और उन्होंने जल्दबाजी में घूमते हुए गेंद को बॉलिंग छोर पर थ्रो कर दिया.

अगल उनका यह थ्रो सटीक होता तो यहां रनआउट का मौका बनता लेकिन यह थ्रो बहुत ही खराब था, जो बॉलिंग छोर पर नहीं बल्कि स्टंप्स से बहुत ज्यादा दूर गया, जिसे विराटो कोहली ने पकड़ा. इसकी वजह से बेयरस्टो और जोस बटलर ने 2 रन दौड़ लिए. बाद में ठाकुर को कोहली से माफी मांगते हुए देखा गया. लेकिन कोहली इस खिलाड़ी के प्रयास से खुश नहीं थे. वह कैमरे पर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते दिख रहे थे.

अंत में भारत को इस मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. 5 मैचों की इस सीरीज में अब भारत 1-2 से पिछड़ चुका है. सीरीज का चौथा मैच गुरुवार को अहमदाबाद में ही खेला जाएगा.