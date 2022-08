Virat Kohli Bowling After Six Years: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली ने बुधवार को हॉन्‍ग कॉन्‍ग के खिलाफ अलग ही अवतार में नजर आए. लंबे समय के बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले किंग कोहली इस मैच में गेंदबाजी करते हुए भी दिखे. छह साल के लंबे अंतराल के बाद विराट ने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में गेंदबाजी की है. विराट ने छठे गेंदबाज की भूमिका निभाई. इस दौरान उन्‍होंने एक ओवर डाला जिसमें छह रन दिए. यहां यह बता देना भी उचित होगा कि टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में विराट चार विकेट भी निकाल चुके हैं.Also Read - Asia Cup- प्लेयर ऑफ द मैच सूर्यकुमार यादव ने बताया- हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ किस सोच के साथ की बैटिंग

New “Death-bowler* for India After seeing Avesh Khan being beaten up by everyone.

The All-rounder king Kohli #ViratKohli #IndvsHkg #INDvHK #AsiaCup2022 #AsiaCup #AsiaCupT20 #aveshkhan #SuryakumarYadav #ViralVideo pic.twitter.com/Y17VO5ma89

