IND vs NZ Kanpur Test- India New Zealand Test Ended at Draw: कानपुर टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत को यहां ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है. टीम इंडिया जीत से सिर्फ एक विकेट ही दूर थी. लेकिन अंत में भारतीय स्पिनर रचिन रवींद्र (18*) और एजाज पटेल (2*) की जोड़ी को नहीं तोड़ पाए. अंतिम विकेट के लिए इस जोड़ी ने 8.4 ओवर तक बल्लेबाजी की. लेकिन अश्विन-जडेजा और अक्षर की तिकड़ी मिलकर भी इस एकमात्र विकेट को हासिल नहीं कर पाई. अंत में सूरज की रोशनी ने भी कीवी टीम को यहां मैच ड्रॉ कराने का मौका दे दिया. अब दो टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर है, जबकि सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 3 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा.

इस मैच को ड्रॉ कराने का श्रेय कीवी टीम के टॉप ऑर्डर को भी जाता है, जिन्होंने भारत को काफी लंबे समय तक विकेट के लिए तरसाया. मैच के चौथे दिन भारत को शुरुआत में ही पहली सफलता मिल गई थी. लेकिन नाइट वॉचमैन के रूप में बैटिंग पर उतरे विलियमस सोमरविले (36) ने मैच के 5वें दिन भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए एक सत्र तक तरसाए रखा. दिन के पहले सत्र में भारत को कोई नई कामयाबी नहीं मिली थी. लंच के बाद सोमरविले (36) को उमेश यादव ने आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई.

लेकिन इससे पहले सोमरविले (36) और टॉम लेथम (52) की धैर्यपूर्ण पारियों ने भारत के सब्र की जमकर परीक्षा ली. दोनों ने 194 गेंदों का सामना भारत को विकेट से दूर रखा. इसके बाद तीसरे विकेट के लिए भी टीम इंडिया को लंबा इंतजार करना पड़ा. कप्तान केन विलियमसन और टॉम लैथम ने 116 गेंदों तक भारत को तीसरी सफलता से दूर रखा. कप्तान केन विलियमसन (24) ने 112 गेंदों का सामना कर सिर्फ 24 रन बनाए.

यहां जैसे ही रविचंद्रन अश्विन ने लेथम को बोल्ड किया तो भारत ने अपनी वापसी का रास्ता खोज लिया. इसके बाद रवींद्र जडेजा ने भी एक के बाद कुल 4 शिकार कर न्यूजीलैंड को हार की कगार तक ले गए लेकिन कीवी टीम की अंतिम जोड़ी ने अपने धैर्य के दम पर उसकी हार टाल दी.

इससे पहले इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर यहां बल्लेबाजी का फैसला किया था. भारत ने अपने डेब्यू स्टार श्रेयस अय्यर शतक के दम पर 345 रन बनाए थे. कीवी टीम अपनी पहली पारी में 296 रन ही बना सकी थी और भारत को यहां पहली पारी के आधार पर 49 रन की बढ़त हासिल हुई थी.