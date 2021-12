India vs New Zealand, 2nd Test Playing XI: भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. एक ओर विराट कोहली (Virat Kohli) टीम के साथ वापस जुड़े चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ केन विलियम्सन (Kane Williamson) इस मैच से बाहर हैं. अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane), इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) चोटिल होने की वजह से मुंबई टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं. जयंत यादव (Jayant Yadav) और मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: वानखेड़े स्टेडियम में रचेगा 'इतिहास', दो महिलाओं को सौंपी गई खास जिम्मेदारी

गीली आउटफील्ड के चलते दूसरे टेस्ट का पहला सेशन बर्बाद हो चुका है. टॉस तय समय से 2 घंटे बाद हुआ, जिसके बाद 12 बजे से खेल की शुरुआत होगी. दोपहर का सत्र 12 बजे से 2:40 बजे तक होगा. चाय का ब्रेक 2:40 से 3 बजे तक, जबकि शाम का सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहेगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 61 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 टेस्ट जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. 27 मुकाबले ड्रॉ रहे. भारत ने साल 1975 में वानखेड़े स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला था. यहां टीम इंडिया ने अब तक 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसे 11 में जीत, जबकि 7 में हार का सामना करना पड़ा. 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. वहीं न्यूजीलैंड ने यहां खेले 2 टेस्ट मैच में से एक में एक जीता, जबकि एक हारा है.

IND vs NZ, 2nd Test Playing XI

भारत: मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम (कप्तान), विल यंग, ​​डेरिल मिशेल, रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, काइल जैमीसन, टिम साउथी, विलियम सोमरविले, एजाज पटेल.