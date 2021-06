India vs New Zealand, ICC World Test Championship Final 2021: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत-न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से साउथम्प्टन में शुरू होने जा रहा है. पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों का कहना है कि WTC फाइनल मैच में दो विपरीत शैली के कप्तानों के बीच मुकाबला होगा. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ ने कहा, “विलियम्सन काफी रिजर्व हैं और शानदार खिलाड़ी हैं. वह स्मार्ट और रणनीतिज्ञ हैं. कोहली उत्साही हैं और सामने से नेतृत्व करते हैं. विलियम्सन और कोहली खिलाड़ी के तौर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं. देखना दिलचस्प होगा कि दोनों खिलाड़ी बड़े मुकाबले में किस तरह खुद को मैनेज करते हैं. मेरे ख्याल से इंग्लैंड के वातावरण में न्यूजीलैंड बेहतर करेगा.” Also Read - ‘Pat Cummins ने मुझे बताया, Cheteshwar Pujara ने शरीर पर गेंदें खाकर बचाया था सिडनी टेस्‍ट, अन्‍यथा...’

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वार्न ने कहा, "मैं दो अलग कप्तानों के बीच मुकाबला देखने के लिए उत्सुक हूं." ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट कप्तान इयान चैपल ने कहा, "हम भाग्यशाली हैं कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल में विश्व के दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को कप्तानी करते देख पाएंगे. विलियम्सन प्रभावशाली बल्लेबाज हैं, जबकि कोहली तेजतर्रार खिलाड़ी हैं." वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड ने न्यूजीलैंड की मौजूदा टीम को उनके क्रिकेट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम में से एक बताया.

दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 59 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से भारत ने 21 मुकाबले जीते हैं और 12 में उसे हार मिली है. हालांकि इनमें से 16 जीत भारत को घर में मिली है. वहीं न्यूजीलैंड में खेले गए 25 टेस्ट में से उसे 10 में हार मिली और भारत ने सिर्फ पांच मैच जीते हैं.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, हनुमा विहारी, रिधिमान साहा.

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, ट्रेंट बोल्ट, डेवोन कोंवे, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लाथम, हेनरी निकोल्स, ऐजाज पटेल, टिम साउदी, रोस टेलर, नील वेगनेर, बी जे वाटलिंग, विल यंग.