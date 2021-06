India vs New Zealand, ICC World Test Championship Final 2021:

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यहां द रोज बाउल में खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल मुकाबले के तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 217 रनों का स्कोर बनाया. बारिश के कारण तीसरे दिन का खेल थोड़ी देर से शुरू हुआ. भारतीय टीम ने लंच तक सात विकेट पर 211 रन बना लिए थे. लेकिन लंच के बाद पूरी टीम 92.1 ओवर में 217 रनों पर सिमट गई. Also Read - Virat Kohli Dancing Video: टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए मैदान पर नाचने लगे विराट

भारतीय पारी के दौरान एक पल ऐसा भी आया, जब काइल जैमीसन मैदान पर फैंस के साथ मस्ती करते नजर आए. दरअसल 93वें ओवर की शुरुआत से पहले कैमरे का फोकस जैमीसन के पीछे खड़े फैंस पर गया. फैंस कैमरे की ओर देखकर हाथ हिलाने लगे. इसी बीच जैमीसन को मस्ती सूझी. वह बार-बार कैमरे के बीच आने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. Also Read - Kyle Jamieson का बड़ा रिकॉर्ड, रविचंद्रन अश्विन भी छूटे पीछे, अभी भी बराबरी का है मौका ?

बता दें कि टीम इंडिया के लिए उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने 117 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से सर्वाधिक 49 रनों की पारी खेली. उनके अलावा कप्तान विराट कोहली ने 132 गेंदों पर एक चौके के सहारे 44 रन बनाए.

वहीं, रोहित शर्मा ने 34, शुभमन गिल ने 28, रविचंद्रन अश्विन ने 22, रवींद्र जडेजा ने 15, चेतेश्वर पुजारा ने आठ, ऋषभ पंत ने चार, इशांत शर्मा ने चार और मोहम्मद शमी ने नाबाद चार रन बनाए. जसप्रीत बुमराह खाता खोले बिना आउट हुए. न्यूजीलैंड की ओर से काइल जैमिसन को पांच विकेट और नील वेगनर और ट्रेंट बोल्ट ने दो-दो विकेट लिया जबकि टिम साउदी एक विकेट मिला.