India vs New Zealand, ICC World Test Championship Final 2021: भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जा रहा है. साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton) में जारी मुकाबले के तीसरे दिन भारत की पारी लड़खड़ा चुकी है. लंच तक पहली पारी में सात विकेट पर 211 रन बना लिए हैं. भारत ने सुबह तीन विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन पहले सत्र में कप्तान विराट कोहली (44), रिषभ पंत (चार), अजिंक्य रहाणे (49) और रविचंद्रन अश्विन (22) के विकेट गंवाए. लंच के समय रविंद्र जडेजा 15 और इशांत शर्मा दो रन पर खेल रहे थे। न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन ने तीन और नील वैगनर ने दो विकेट लिए हैं.

भारतीय टीम जिस तरह लड़खड़ाई, उसे लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने मजे लिए. जाफर ने एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था- कि करा, स्विंग खत्म ही नहीं हुंदा.

तीसरे दिन भारत ने तीन विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू किया और कप्तान विराट कोहली ने 44 और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने 29 रन से पारी आगे बढ़ाई. हालांकि, कोहली ज्यादा देर नहीं टिक सके और जैमिसन ने पगबाधा कर उन्हें आउट किया. कोहली जिन्होंने आज टेस्ट क्रिकेट में 10 साल पूरे किए हैं वह 132 गेंदों पर एक चौके के सहारे 44 रन बनाकर आउट हुए.

नए बल्लेबाज के रूप में उतरे रिषभ पंत को भी जैमिसन ने अपना शिकार बनाया. पंत ने 22 गेंदों पर एक चौके की मदद से चार रन बनाए. रहाणे ने इसके बाद जिम्मेदारी संभाली और अर्धशतक की ओर बढ़ने लगे लेकिन वेगनर ने पचासा जड़ने से पहले ही रहाणे को आउट कर भारतीय पारी लड़खड़ा दी. रहाणे ने 117 गेंदों पर पांच चौकों के सहारे 49 रन बनाए. इसके बाद साउदी ने रविचंद्रन अश्विन को आउट किया जिन्होंने 27 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 22 रन बनाए.