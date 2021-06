ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: भारत-न्यूजीलैंड के बीच साउथम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final) मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें केन विलियम्सन (Kane Williamson) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. बारिश के कारण मैच के पहले दिन शुक्रवार को टॉस नहीं हो पाया था। बारिश के कारण पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और टॉस हुए बिना ही स्टंप्स की घोषणा कर दी गई थी. इस मुकाबले में भारतीय टीम ब्लैक आर्मबैंड पहनकर उतरी है, जिसकी वजह आपको भावुक कर देगी. Also Read - WTC फाइनल: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला, देखें दोनों टीमों का प्लेइंग XI

18 जून की रात महानतम धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया था, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने बांह पर काली पट्टी पहनने का फैसला लिया है. मिल्खा सिंह कोविड-19 के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई के बाद विजेता के रूप में सामने आए थे. मिल्खा सिंह का 400 मीटर का रिकॉर्ड 38 साल तक, जबकि 400 मीटर एशियन रिकॉर्ड 26 साल तक कायम था. सिंह के परिवार में तीन बेटियां डॉ मोना सिंह, अलीजा ग्रोवर, सोनिया सांवल्का और बेटा जीव मिल्खा सिंह हैं.गोल्फर जीव, जो 14 बार के अंतरराष्ट्रीय विजेता हैं. वह अपने पिता की तरह पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं. Also Read - India vs New Zealand WTC Final 2021, Live updates Day 2: कप्तान विलियमसन ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

मुकाबले की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया. कोहली ने टिवटर पर लिखा- “एक शानदार विरासत, जिसने संपूर्ण राष्ट्र को श्रेष्ठ होने के लिए प्रेरित किया. कभी हार ना मानने, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए राष्ट्र प्रेरित किया. रेस्ट इन पीस, आपको कभी नहीं भुलाया जा सकेगा.” शनिवार शाम पांच बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

बता दें कि भारत ने दो दिन पहले घोषित टीम में बदलाव नहीं किया है. टीम में दोनों स्पिनर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को जगह दी गई है. न्यूजीलैंड ने कोलिन डि ग्रांडहोमे, ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, नील वेगनेर और काइल जैमीसन के साथ तेज आक्रमण पर फोकस किया है.