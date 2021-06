India vs New Zealand, ICC World Test Championship Final 2021: भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथम्प्टन (The Rose Bowl, Southampton ) में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल (WTC Final) मुकाबला खेला जा रहा है. बारिश के कारण शुक्रवार को मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया और टॉस हुए बिना ही स्टंप्स की घोषण कर दी गई थी. इसके बाद 19 जून को टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी का फैसला लिया. इस मुकाबले के साथ विराट कोहली (Virat Kohli) आईसीसी के सभी बड़े ईवेंट का फाइनल खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. विराट कोहली ने साल 2011 में सबसे वनडे विश्व कप का फाइनल खेला था, जिसके दो साल बाद वह चैपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ उतरे. Also Read - IND vs NZ, ICC World Test Championship Final 2021: Virat Kohli के नाम नया रिकॉर्ड, कोई भारतीय ना कर सका था ऐसा

साल 2014 में विराट कोहली ने टी20 विश्व कप का खिताबी मुकाबला खेला, जिसके बाद साल 2017 में उन्हें फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया. इस बार वह खुद भारत के कप्तान थे. अब लगभग 4 साल बाद विराट कोहली विश्व टेस्ट चैंपियशिप का फाइनल मैच खेल रहे हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस ऐतिहासिक मैच में उतरते ही विराट कोहली ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच में कप्तानी करने वाले कप्तान बन गए हैं. यह उनका कप्तान के तौर पर 61वां टेस्ट है और ऐसा करके उन्होंने 60 मैच में कप्तानी करने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है. इस दौरान कोहली ने लगातार नौ टेस्ट सीरीज भी जीती हैं.

🇳🇿 skipper Kane Williamson has won the toss and elected to bowl first in the #WTC21 Final 🏏#INDvNZ pic.twitter.com/JLUNc8lSrR — ICC (@ICC) June 19, 2021

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने डब्ल्यूटीसी से पहले महान धावक मिल्खा सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात चंडीगढ़ में निधन हो गया था. वह 91 साल के थे. मिल्खा के सम्मान में भारतीय खिलाड़ी अपने अपने बाजुओं पर काली पटटी बांधकर मैदान पर मैच खेलने उतरे.