केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने अपने में बड़े टूर्नामेंट आयोजन नहीं किए जाने की वकालत की है. आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल (ICC World Test Championship 2021) अबतक बुरी तरह से बारिश से प्रभावित रहा है. फैन आस लगा रहे हैं कि किसी तरह से मैच शुरू हो और मैदान पर कुछ ऐक्‍शन देखने को मिले.

केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) ने ट्विटर पर लिखा, "बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि महत्‍वपूर्ण मैच यूके में नहीं होने चाहिए."

बता दें क‍ि साल 2019 में हुआ विश्‍व कप भी इंग्‍लैंड में ही आयोजित हुआ था. उस वक्‍त भी वहां लगातार हो रही बारिश के चलते रिकॉर्ड संख्‍या में मैच बेनतीजा ही बराबरी पर खत्‍म हो गए थे. उस वक्‍त भी इंग्‍लैंड में बड़े आयोजन कराने पर सवाल उठे थे.

अब वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल भी धीरे-धीरे ड्रॉ की ओर आगे बढ़ रहा है. मैच में एक रिजर्व डे भी है. हालांकि इसके बावजूद भी इस मुकाबले का नतीजा निकलना मुश्किल ही साबित होगा क्‍योंकि मैच में अभी दोनों टीमों की मिलाकर पहली पारी भी खत्‍म नहीं हो पाई है. दो दिन के समय में न्‍यूजीलैंड की बल्‍लेबाजी और फिर दूसरी पारी का खत्‍म हो पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है. ऐसे में भारतीय फैन्‍स भी केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) की बात से काफी हद तक सहमत हैं कि बड़े टूर्नामेंट इंग्‍लैंड में इस मौसम में नहीं कराए जाने चाहिए.