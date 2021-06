WTC 2021 Final, IND vs NZ: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया पहली पारी के दौरान 217 रनों पर ऑलआउट हो गई है. टेस्‍ट क्रिकेट के वर्ल्‍ड कप के इस खिताबी मैच में न्‍यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन (Kyle Jamieson) ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जेमिसन चैंपियनशिप में सर्वाधिक पांच विकेट हॉल लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. इस फेहरिस्‍त में उन्‍होंने भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को पीछे छोड़ दिया है. Also Read - India vs New Zealand WTC Final 2021, Live updates Day 3: काइल जैमिसन का 'पंजा', भारत महज 217 रन पर ऑलआउट

काइल जेमिसन (Kyle Jamieson) ने टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपना पांचवां पांच विकेट हॉल लिया. आज भारतीय बल्‍लेबाजी क्रम को धराशाही करने में अहम भूमिका निभाई. उन्‍होंने मैच के दूसरे दिन रोहित शर्मा का विकेट चटकाया था. आज विराट कोहली के अलावा रिषभ पंत, इशांत शर्मा और मोहम्‍मद शमी का विकेट निकाला.

फाइनल से पहले तक रविचंद्रन अश्विन (Kyle Jamieson) और जेमिसन के नाम चार-चार पांच विकेट हॉल थे. आज जेमिसन (Kyle Jamieson) ने अश्विन का पीछे छोड़ दिया. हालांकि अभी मैच खत्‍म नहीं हुआ है. अश्विन के पास अभी भी बराबरी या फिर उनसे आगे निकलने का मौका है.

इस फेहरिस्‍त में नॉथन लियोन और अक्षर पटेल भी चार-चार विकेट के साथ तीसरे व चौथे स्‍थान पर हैं. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप की शुरुआत जुलाई 2019 से हुई थी. दो साल में कड़ा क्रिकेट खेलने के बाद भारत और न्‍यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बनाई है.