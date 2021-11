IND vs NZ Live Streaming 3rd T20I: न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाने के बाद भारत की टीम कोलकाता के ईडन गार्डन में रविवार को मेहमानों का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी के ये पहली सीरीज है. ऐसे में प्रिस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली की नगरी में भारत की टीम 3-0 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. कोलकाता में ड्यू फैक्‍टर काफी प्रभावी रह सकता है. ऐसे में इस मैच में भी टॉस का अहम रोल होने वाला है.Also Read - बल्‍लेबाज के दिमाग को पढ़ना मैंने Ab de Villiers से ही सीखा है: हर्षल पटेल

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कब खेला जाएगा ? (IND vs NZ When To Watch Live Match) Also Read - IND vs NZ 3rd T20I: Sourav Ganguly ने किया ईडन गार्डन का दौरा, भारी ड्यू से निपटने के लिए उठाया ये कदम

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 21 नवंबर को खेला जाएगा. Also Read - Venkatesh Iyer को नंबर-3 पर भेजना शानदार, ये अगले विश्‍व कप की तैयारी को दर्शाता है: जहीर खान

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कहां खेला जाएगा ? (IND vs NZ Where To Watch Live Match)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ? (IND vs NZ Match Timing)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार शाम सात बजे शुरू होगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ? (IND vs NZ Toss Timing)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला टीवी पर कैसे देखा जा सकता है ? (IND vs NZ How to Watch on TV)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है.

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला मोबाइल पर कैसे देखा जा सकता है ? (IND vs NZ Mobile Streaming)

भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला पर डिजनी हॉट स्‍टार पर देखा जा सकता है.