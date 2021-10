T20 World Cup 2021, India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 31 अक्टूबर को टूर्नामेंट का 28 मैच खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमों के लिए जीत बेहद अहम रहेगी. भारत के अलावा न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी है. ये टीमें ग्रुप-2 में हैं. जहां एक ओर पाकिस्तान शुरुआती दोनों मैच जीतकर टॉप पर है, वहीं न्यूजीलैंड और भारत क्रमश: चौथे और पांचवें स्थान पर हैं. सेमीफाइनल में प्रत्येक ग्रुप से सिर्फ 2 टीमें ही पहुंचेंगी. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड संकट में नजर आ रहा है.Also Read - AUS vs SL, T20 World Cup 2021: फॉर्म में वापस लौटे David Warner, 10 बाउंड्री की मदद से जड़े 65 रन, देखें वीडियो

ईश सोढ़ी (Ish Sodhi) भारत के खिलाफ दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज हैं. इस बॉलर ने टीम इंडिया के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में 17 विकेट चटकाए हैं. ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं कर सका है. ईश सोढ़ी के बाद इस लिस्ट में श्रीलंका के दुष्मंथा चमीरा का नाम शुमार है, जिन्होंने 14 विकेट भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सबसे छोटे फॉर्मेट में झटके हैं. वहीं मिचेल सैंटनर 12 विकेट के साथ तीसरा पायदान पर हैं.

T20I में भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट-

17 – ईश सोढ़ी

14 – दुष्मंथा चमीरा

12 – मिचेल सैंटनर

11 – उमर गुल

बता दें कि सुपर-12 के ग्रुप-2 में न्यूजीलैंड चौथे, जबकि भारत पांचवें पायदान पर है. इन टीमों से आगे नामीबिया है. वहीं पाकिस्तान 4 अंकों के साथ टॉप पर बना हुआ है. यहां से पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल की राह बेहद आसान है, जबकि न्यूजीलैंड और भारत की टीमों के लिए परेशानी बढ़ चुकी है.

India vs New Zealand Full Squads:

ICC T20 World Cup, India Squad: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), लोकेश रहुल, सूर्य कुमार यादव, रिषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी.

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियम्सन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, टॉम एश्ले, डारयल मिचेल, मिचेल सैंटनर, डेवोन कॉन्वे, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, कायल जैमीसन, ईश सोढ़ी, टिम साउदी.