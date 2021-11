India vs New Zealand Test, 1st Match: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथों में है. रहाणे मैच से एक दिन पूर्व स्पष्ट कर चुके थे कि श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को अंतिम एकादश में मौका दिया जाएगा.Also Read - IND vs NZ Test, 1st Match Live Cricket Score: भारत को पहला झटका, मयंक अग्रवाल लौटे पवेलियन

टीम इंडिया ने रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल को अंतिम एकादश में रखा है. उमेश यादव और इशांत शर्मा तेज गेंदबाजी विभाग का जिम्मा संभालेंगे. बल्लेबाजों में मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर का नाम शामिल है, जबकि रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे. विकेटकीपिंग का जिम्मा रिद्धिमान साहा के हाथों में है. Also Read - IND vs NZ Test- भारत को उसके घर में सिर्फ Kane Williamson दे सकते हैं चुनौती: Irfan Pathan

#TeamIndia Playing XI for the 1st Test at Kanpur.

Shreyas Iyer is all set to make his Test debut.

November 25, 2021