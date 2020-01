न्‍यूजीलैंड की टीम (India vs New Zealand) को फिर सुपर ओवर (Super Over) में भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस बार भी कीवी गेंदबाज टिम साउदी (Tim Southee) ने सुपर ओवर की जिम्‍मेदारी उठाई और टीम को शिकस्‍त झेलनी पड़ी. साउदी का सुपर ओवर में गेंदबाजी का रिकॉर्ड बेहद खराब है। इसके बावजूद उन्‍हें यह जिम्‍मेदारी दी जाती है। वेलिंगटन टी20 में कप्‍तानी कर रहे साउदी ने सुपर ओवर डालने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी.

टिम साउदी ने कहा, “जिस परिस्थिति में हम थे, उसमें होना किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल होता है. अगर हम खुद ही मौका देंगे तो भारत जैसी बड़ी टीम उसे दोनों हाथों से लपक लेगी. अगर आपका गेंदबाजी अटैक बेहद युवा हो तो सुपर ओवर कौन डालेगा यह निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है. जब सामने भारत जैसी टीम हो तो आपको खुद ही यह जिम्‍मेदारी लेनी पड़ती है.”

पिछले मुकाबले में साउदी ने सुपर ओवर में 20 रन लुटा दिए थे. रोहित शर्मा ने ओवर की आखिरी दो गेंद पर छक्‍का लगाकर मैच का रुख अपनी ओर मोड़ दिया था. आज के मैच में साउदी के ओवर में भारतीय बल्‍लेबाजों ने 13 रन बनाए.

टिम साउदी के छह में से पांच सुपर ओवर में हारा न्‍यूजीलैंड

बता दें कि सुपर ओवर में गेंदबाजी करते हुए टिम साउदी छह में से पांच बार न्‍यूजीलैंड को हरवा चुके हैं. साल 2010 में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला इकलौता ऐसा मैच था जिसमें साउदी ने सुपर ओवर डाला और न्‍यूजीलैंड को जीत मिली थी. क्राइस्‍टचर्च में खेले गए इस मैच में उन्‍होंने नौ रन दिए थे.