भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) की टीमों को 18 से 22 जून के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (World Test Championship 2021) का फाइनल खेलना है. ऐसे में तमाम क्रिकेट पंडित दोनों टीमों के प्‍लेइंग इलेवन, मजबूत व कमजोर पक्षों पर चर्चा कर रहे हैं. पाकिस्‍तान के पूर्व क्रिकेटर सलमान बट (Salman Butt) ने बताया कि भारत और न्‍यूजीलैंड में से किसका पलड़ा इस मुकाबले में भारी रहेगा. Also Read - Ross Taylor का बयान, भारत को WTC फाइनल में इस वजह से मिलेगा फायदा

यह मुकाबला साउथम्‍पट के रोस बाउल स्‍टेडियम में खेला जाएगा. भारत की टीम दो जून को इस महामुकाबले के लिए मुंबई से विशेष विमान पकड़कर निकलेगी. वहीं, न्‍यूजीलैंड पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुका है. दो मेजबान देश के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने के बाद टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत के खिलाफ उतरेगा. Also Read - व्यस्त कार्यक्रम की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत के पास कुशल तेज गेंदबाज हैं: इयान चैपल

सलमान बट (Salman Butt) ने कहा, “मैच जून में होने हैं. न्‍यूजीलैंड की टीम पहले से ही इंग्लिश कंडीशन में खेलने के लिए अच्‍छे से तैयार होगी. ऐसे में उनके पास भारत के मुकाबले बढ़त रहेगी.” Also Read - Rishabh Pant को लेकर रिद्धिमान साहा के बयान से पूर्व पाक बल्‍लेबाज हुए गदगद, बोले- वो हैं सच्‍चे पेशेवर

“लगातार टेस्‍ट क्रिकेट खेलते हुए आने के बाद वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्‍यूजीलैंड के पास मूमेंटम होगा. वहीं, भारत की टीम बिना कोई मुकाबला खेले सीधे फाइनल में उतरेगी.”

सलमान बट (Salman Butt) ने कहा, “मुझे लगता है कि जो टीम सही तकनीक को मैदान पर उतारेगी वही इंग्‍लैंड की परिस्थितियों में जीतेगी. अगर इंग्‍लैंड (World Test Championship 2021) के मौसम ने अपनी भूमिका निभाई तो मैदान पर गेंद काफी स्विंग होगी. ऐसे में पता चलेगा कि किस टीम के बेसिक्‍स और तकनीक बेहतर है.”