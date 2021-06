WTC 2021, India vs New Zealand: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरे दिन का खेल पूरी तरह से न्‍यूजीलैंड के नाम रहा. केन विलियमसन (Kane Williamson) की कप्‍तानी वाली कीवी टीम शनिवार तक मजबूत स्थिति में नजर आ रही टीम इंडिया को 217 रन पर ऑलटाउट करने में सफल रही. काइल जेमिसन (kyle Jamieson) ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया। इसके बाद न्‍यूजीलैंड की टीम खराब रौशनी के चलते दिन का खेल खत्‍म होने तक दो विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाने मे सफल रही. Also Read - IND vs NZ, ICC World Test Championship Final 2021: Kyle Jamieson का कहर, न्यूजीलैंड ने बनाई मैच में पकड़

न्‍यूजीलैंड की टीम भारत द्वारा बनाए गए स्‍कोर से 116 रन ही पीछे रह गई है. भारतीय गेंदबाज कंडीशन का फायदा उठाने में पूरी तरह से विफल रहे. कीवी बल्‍लेबाजों ने भारतीय पेसर्स को जमकर पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया. डेवोन कॉन्‍वे (Devon Conway) ने 153 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेली. Also Read - Weather Forecast Today, Day-4: क्‍या चौथे दिन भी बारिश-खराब रौशनी से प्रभावित होगा मैच ?

न्‍यूजीलैंड ने अपने दोनों विकेट आखिरी एक घंटे के खेल के दौरान ही गंवाए. 34 ओवरों तक कीवी टीवी टीम का स्‍कोर 70 रन था. 35वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने टॉम लेथम के रूप में भारत को पहल सफलता दिलाई. लेथम 104 गेंदों का सामना करने के बाद 30 रन बनाकर विराट कोहली (Virat Kohli) के हाथों लपके गए. Also Read - WTC फाइनल के दौरान Bhuvneshwar Kumar अचानक क्‍यों होने लगे सोशल मीडिया पर ट्रेंड ? जानें क्‍या है पूरा मामला

इसके बाद 49वें ओवर में डेवोन कॉन्‍वे (Devon Conway) आउट हुए. इशांत शर्मा ने उन्‍हें मोहम्‍मद शमी के हाथों कैच आउट करवाया. इस ओवर के बाद ही खराब रौशनी के चलते दिन का खेल आगे नहीं बढ़ सका.

इससे पहले टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ 146/3 से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय टीम दूसरे सेशन की शुरुआत में 217 रनों पर ऑलआउट हो गई। विराट कोहली और उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे मैदान पर थे. विराट 44 और रहाणे 29 रन बनाकर खेल रहे थे. विराट कल के स्‍कोर में बिना कोई योगदान दिए ही एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हुए. काइल जेमिंसन ने उन्‍हें अपना शिकार बनाया. विराट ने डीआरएस की मदद भी ली. हालांकि फैसला केन विलियमसन की टीम के पक्ष में ही गया.

नए बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने महज चार रन बनाए. उन्‍हें खाता खोलने के लिए 20वीं गेंद का इंतजार करना पड़ा. काइल जेमिंसन ने उन्‍हें विकेट के पीछे टॉम लेथम के हाथों लपकवाया.

अजिंक्‍य रहाणे अपने अर्धशतक से एक रन से चूक गए. 49 रन पर खेल रहे रहाणे गलत शॉट खेलकर टॉम लेथम को आसान कैच दे बैठे. नील वेगनर को ये सफलता मिली. चेन्‍नई टेस्‍ट में इंग्‍लैंड के खिलाफ शतक लगाने वाले रवचिंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आज 27 गेंदों पर 22 रन की वनडे वाली पारी खेली. ये रन भारतीय टीम के लिए काफी अहम हैं क्‍योंकि उन्‍होंने टीम को 200 के पार पहुंचा दिया.