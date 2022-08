IND vs PAK, Asia Cup 2022: कप्‍तान रोहित शर्मा ने दुबई में होने वाले भारत-पाकिस्‍तान मुकाबले से एक दिन पहले पत्रकारों की क्‍लास लगाई. मुद्दा था स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्‍नी धनश्री वर्मा के बीच झगड़े की झूठी खबरों क मीडिया में सुर्खियां बनना. रोहित ने पूछा कि आखिर कौन चलाता है यह इस प्रकार की झूठी खबर. हल्‍के-फुल्‍के अंदाज में रोहित और चहल ने पत्रकारों की क्‍लास लगाई.Also Read - 10 साल में पहली बार मैंने एक महीने तक बल्‍ले को नहीं छुआ है, विराट ने मानसिक स्‍वास्‍थ पर कही दिल की बात

बता दें कि बीते सप्‍ताह चहल-धनश्री के बीच खटास की खबरें सामने आई थी. यह मामला उस वक्‍त शुरू हुआ जब धनश्री ने अपने इंस्‍टाग्राम अकाउंट प्रोफाइल में चहल सरनेम हटा दिया था. मामले ने तूल उस वक्‍त पकड़ लिया जब चहल की तरफ से भी एक पोस्‍ट सोशल मीडिया पर डाला गया जिसमें नई पारी की शुरुआत करने की बात कही गई. ऐसे में पति-पत्‍नी के बीच आपसी मनमुटाव की खबरों को बल मिला. बाद में चहल और धनश्री दोनों की तरफ से ही इन खबरों का खंडन किया गया. Also Read - IND vs PAK: दो विस्‍फोटक बल्‍लेबाजों में से किसे करें बाहर, वसीम जाफर के पास नहीं है जवाब

Rohit Sharma asking journalists on who started the fake rumours on Yuzvendra Chahal’s personal life. 😂 pic.twitter.com/A6V9fkz9R1

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 27, 2022