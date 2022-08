India vs Pakistan, Asia Cup 2022: एशिया कप मुकाबले में रविवार पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच के बाद भारत के विकेटकीपर बल्‍लेबाज दिनेश कार्तिक ने वो काम किया जिसके लिए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. मैच के हीरो तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं लेकिन फैन्‍स हार्दिक के साथ-साथ भला कार्तिक की तारीफ में कसीदे क्‍यों पढ़ रहे हैं. उन्‍हें मैच में बल्‍लेबाजी का ज्‍यादा मौका नहीं मिला. विकेटकीपर की भूमिका में हालांकि कार्तिक ने शानदार भूमिका जरूर निभाई है. आइये हम आपको इसके पीछे का पूरा किस्‍सा बताते हैं.Also Read - ‘जब क्रिकेट पसंद नहीं तो स्‍टेडियम में क्‍या कर रही थी उर्वशी रौतेला’ फैन्‍स ने पुराने पोस्‍ट पर किया ट्रोल

यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अगर इस मैच को जीत पाया है तो उसकी वजह हार्दिक पांड्या हैं. गेंदबाजी के दौरान उन्‍होंने तीन विकेट निकाले. हार्दिक की गेंदबाजी के दम पर ही पाकिस्‍तान की टीम ज्‍यादा बड़ा लक्ष्‍य भारत के समक्ष नहीं सेट कर पाई. इसके बाद बल्‍लेबाजी के दौरान टीम इंडिया भी मुश्किल में घिरी नजर आ रही थी. ऐसे में हार्दिक ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और अंत तक डटे रहे. 17 गेंदों पर नाबाद 33 रन ठोककर उन्‍होंने भारत की जीत पक्‍की की.

Why the sports is so beautiful , Dinesh Karthik take a bow to hardik Pandya after the match.#INDvsPAK #DineshKarthik #HardikPandya pic.twitter.com/cRBauJDApS — Sumit⚡ (@sumitgosavi007) August 29, 2022

Dinesh Karthik is literally whole India to Hardik today pic.twitter.com/Ei1EFCWchb — Dope (@dope_jatt) August 28, 2022

We all are Dinesh Karthik right now, take a bow king Hardik 👑💉 pic.twitter.com/NPIvnMgk02 — India Fantasy (@india_fantasy) August 28, 2022

जिस वक्‍त भारत ने मैच जीता हार्दिक के साथ दूसरे छोर पर दिनेश कार्तिक मौजूद थे. वो कुछ समय पहले ही पिच पर खेलने आए थे. ऐसे में हार्दिक द्वारा जीत का छक्‍का लगाने के बाद कार्तिक ने झुककर इस पारी के लिए उन्‍हें सम्‍मान दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो हार्दिक के लिए तालियां बजाते हुए भी नजर आ रहे हैं.