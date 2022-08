भारत-पाकिस्‍तान (India vs Pakistan Match Today) मैच का मंच सज गया है. ऐसे में फैन्‍स की भी इस मुकाबले को लेकर तैयारी पूरी है. दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में आज शाम साढ़े सात बजे से यह मुकाबला (IND vs PAK 2022) खेला जाना है. जिसे लेकर बड़ी संख्‍या में दोनों देशों के फैन्‍स ने अपनी टिकट बुक करा रखी है. पाकिस्‍तानी मूल के चर्चित फैन बशीर चाचा उर्फ चाचा शिकागो (Bashir Chacha) भी इस बड़े मुकाबले के लिए यूएई में हैं. उन्‍होंने विराट कोहली को ट्रोल करते हुए कहा कि उन्‍हें इतनी खूबसूरत बीवी मिले है, जिसके चलते लोगों की नजर लग गई है.Also Read - SL vs AFG: अफगानिस्‍तान ने शुरुआती मैच में किया बड़ा उलटफेर, जीत पर कप्‍तान नबी ने भरी हुंकार

क्रिकेट कंट्री वेबसाइट द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. वीडियो में बशीर चाचा मैच से पहले दोनों टीमों के फैन्‍स का हौसला बढ़ाते दिखे. बशीर चाचा ने संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा, “भारत इस मैच को जीत सकता है. रोहित शर्मा और विराट कोहली ही भारत को जिताने के लिए काफी हैं.” Also Read - IND vs PAK, Dream11 Team: किसे बनाएं कप्‍तान? मन में है दुविधा, यहां देखें परफेक्‍ट ड्रीम टीम

Super fan Bashir Sahab is very excited for India vs Pakistan match and gave his best wishes to @imVkohli @preetiddahiya #INDvsPAK #India #Pakistan #indiancricket #TeamIndia #IndiaCricketTeam #IndiaVsPakistan #AsiaCup2022 #ViratKohli #RohitSharma #asiacup pic.twitter.com/NFdQTcKq3h

— CricketCountry (@cricket_country) August 27, 2022