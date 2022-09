Deepak Chahar Practicing in Nets Ahead of Indai-Pakistan Clash: भारत-पाकिस्‍तान मुकाबले से ठीक पहले टीम इंडिया के ऑलराउंडर दीपक चाहर नेट्स में पसीना बहाते हुए नजर आए. चाहर को एशिया कप के लिए रिजर्व क्रिकेटर्स की सूची में रखा गया है. चोट के चलते लंब समय तक अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के कारण उन्‍हें इस बड़े टूर्नामेंट के स्‍क्‍वाड में शामिल नहीं किया गया है. अब रवींद्र जडेजा के चोटिल होने के बाद उनका दुबई में प्रैक्टिस करना एक बड़ा डेवलप्‍मेंट है. माना जा रहा है कि उन्‍हें आगे आने वाले मुकाबलों में टीम इंडिया में जगह दी जा सकती है.Also Read - LIVE Score IND vs PAK, Asia Cup 2022, Super-4: सप्‍ताह बाद फिर आमने-सामने भारत-पाकिस्‍तान की टीमें, थोड़ी देर में होगा टॉस

भारत के पास तेज गेंदबाजों की कमी

आवेश खान बुखार होने के चलते आज पाकिस्‍तान के खिलाफ मैच के दौरान नहीं खेल पाएंगे. ऐसे में तेज बैट्री की जिम्‍मेदारी केवल भुवनेश्‍वर कुमार और आवेश खान पर है. ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या भी उपलब्‍ध रहेंगे. कहीं ना कहीं ऐसे वक्‍त में दीपक चाहर टीम के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं. Also Read - ...मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, युवा भारतीय क्रिकेटर के फैन बने वसीम अकरम

Deepak Chahar practicing in the nets ahead of the Pakistan match. pic.twitter.com/GfBvduliFD — Johns. (@CricCrazyJohns) September 4, 2022

Also Read - VIDEO: पाक फैन ने याद दिलाई टी20 विश्‍व कप ही हार, इरफान पठान ने दिया करारा जवाब

बता दें कि दीपक चाहर ने करीब छह महीने से अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला था. वो आईपीएल 2022 में भी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स का हिस्‍सा नहीं बन पाए थे. बैंगलुरू में रिहैब की प्रक्रिया के दौरान वो फिर से चोटिल हो गए थे. यही वजह है कि इतने लंबे समय तक उन्‍हें अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से दूर रहना पड़ा. दीपक मुख्‍य गेंदबाज के साथ-साथ बल्‍लेबाजी में भी अच्‍छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं.