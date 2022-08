एशिया कप में रविवार को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से भिड़े तो इस मैच से पहले एक बार फिर दोनों देशों के क्रिकेट प्रशंसकों में मैच से पहले काफी क्रेज देखा गया. दो चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान आखिर 10 महीने बाद एक-दूसरे के सामने जो थे. इस मैच से पहले दोनों देशों के न्यूज चैनलों पर पूर्व खिलाड़ियों के साथ मैच पर उनकी राय ली जा रही थी. इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर पर अजीब सा कॉमेंट कर दिया.Also Read - IND vs PAK- भारत मैच हारना चाहता था लेकिन हार्दिक पांड्या ने उसे बचा लिया: Shoaib Akhtar

भारत और भारतीय टीम के खिलाफ अपने ऊल जलूल कॉमेंट के लिए जाने वाले अफरीदी ने एक बार फिर वही किया, जैसी उनसे उम्मीद थी. अफरीदी न्यूज चैनल पर स्पोर्ट्स तक पर भारत पाकिस्तान मैच से पहले अपनी राय रख रहे थे. इस दौरान बात उनके खेल के जमाने तक पहुंच गई तो फिर उन्होंने कहा कि भारत से खेलते हुए उनके भारतीय खिलाड़ियों के साथ संबंध हमेशा ही अच्छे रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि हां गौतम गंभीर के साथ जरूर मेरे संबंध खराब रहे हैं और आज भी वह वैसे ही हैं. लेकिन गौतम गंभीर ऐसे शख्स हैं, जिन्हें भारतीय टीम के ही लोग पसंद नहीं करते. इस पर फैन्स खासे नाराज हैं.

हालांकि वह अफरीदी की बेवकूफियों भरी बातों से तो खासे नाराज नहीं हैं. उन्हें असली नाराजगी हरभजन सिंह से है, जो इस वक्त इस शो का हिस्सा थे और जब अफरीदी ने यह घटिया कॉमेंट दिया, तब हरभजन सिंह ने उन्हें रोका या टोका नहीं बल्कि वह अफरीदी की बात पर मुस्कुरा रहे थे.

Hey @harbhajan_singh you’re a man who’s repeatedly stood with the likes of Afridi while @GautamGambhir has always gone out of his way to take on India-hating Pakistanis. And I don’t know about the Indian team but Indians like Gambhir way more than you! https://t.co/E0SuZD9iUu

Even after such insults on face by Pakistanis, shameless Harbhajan Singh can't stop buttering of Pakistanis.

Place for such people is not in Rajya Sabha but in flight to Pakistan. pic.twitter.com/VD24pYFQ62

— Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) August 28, 2022