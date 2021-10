India vs Pakistan, ICC T20 World Cup 2021: टी20 विश्व कप-2021 में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) के बीच 24 अक्टूबर को हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच टी20 विश्व कप में 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें सभी मैच भारत ने अपने नाम किए. विश्व कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड भारत के सामने बेहद खराब रहा है. ऐसे में पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam ul Haq) ने भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताया है.Also Read - Live Cricket Score, BAN vs PNG, T20 World Cup 2021: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला

इंजमाम उल हक के मुताबिक विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई वाली टीम यूएई की परिस्थितियों में शानदार प्रदर्शन करेगी, क्योंकि वह इन परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं. इंजमाम ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हर टूर्नामेंट में कोई टीम प्रबल दावेदार होती है पर मुझे लगता है इस विश्व कप में भारत के जीतने की उम्मीद ज्यादा है क्योंकि वह इन परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं."

उन्होंने कहा, "भारत के बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाजों के पास अनुभव है. अभी खेले गए इंडियन प्रीमयर लीग (IPL) में हर गेंदबाज ने शानदार प्रदर्शन किया है."

इंजमाम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के प्रदर्शन को खूब सराहा. उन्होंने कहा, “भारत ने बड़ी आसानी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला. भारत की टीम उप महाद्वीप की पिचों पर शानदार खेल दिखाते हैं. उन्होंने कहा अगर इस मैच को ही देखे तो उन्हें विराट कोहली की जरुरत भी नहीं पड़ी.”

हालांकि इंजमाम ने यह नहीं बताया कि सुपर-12 में भारत और पाकिस्तान में किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा. साल 2007 में भारत ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में शिकस्त देकर अपना एकमात्र टी20 खिताब जीता था.