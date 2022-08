India vs Pakistan Asia Cup 2022: एशिया कप में जहां एक तरफ भारत-पाकिस्‍तान मैच के दौरान फैन्‍स ऑन फील्‍ड लाइव एक्‍शन का जमकर लुत्‍फ उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ऑफ द फील्‍ड एक्‍शन ने भी उनका जमकर इंटरटेनमेंट किया. बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला इस महामुकाबले को देखने के लिए आई थी. यही वजह है कि रिषभ पंत से उनके लिंकअप के मुद्दे ने सुर्खियां भी बटोरी. हालांक‍ि इस मैच में पंत प्‍लेइंग-11 का हिस्‍सा नहीं थे. उनके स्‍थान पर दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया था.Also Read - India Vs Pak: ऋषभ पंत से 'झगड़े' के बाद मैच देखने पहुंची उर्वशी रौतेला, इंटरनेट पर वायरल हुआ रिएक्शन मीम

उर्वशी रौतेला को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्‍स ने भी तरह-तरह के कमेंट किए. इस वक्‍त सोशल मीडिया पर उर्वशी के कुछ कथित स्‍क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिसमें अभिनेत्री ने इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी के माध्‍यम से ये लिखा था ‘मैं क्रिकेट नहीं देखती. लिहाजा किसी क्रिकेटर को नहीं जानती हूं. सचिन सर और विराट सर के लिए मेरे मन में काफी सम्‍मान है. Also Read - हार्दिक ने जिताया रोमांचक मैच, फिर भी सोशल मीडिया पर कार्तिक की क्‍यों हो रही है तारीफ?

After seeing #UrvashiRautela in cricket ground.

Staff to #RishabhPant – bhai ye to cricket nhi dekhti to ye ground pr kya kr rhi h.

Rp to staff- pic.twitter.com/NXoDeQc6mN

— NaMo 2.0 (@TusNAMO) August 28, 2022