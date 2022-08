Virat Kohli Opens up About Mental Health: विराट कोहली ने खराब फॉर्म को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान का कहना है कि 10 साल में यह पहला मौका है जब उन्‍होंने एक महीने तक बल्‍ले को नहीं छुआ हो. विराट ने खुलकर मानसिक थकान की बात कबूल की. जुलाई के महीने में वो आखिरी बार इंग्‍लैंड दौरे पर खेलते हुए नजर आए थे. इसके बाद विराट ने वेस्‍टइंडीज और जिम्‍बाब्‍वे के दौरे से दूरी बनाए रखी.Also Read - IND vs PAK: दो विस्‍फोटक बल्‍लेबाजों में से किसे करें बाहर, वसीम जाफर के पास नहीं है जवाब

बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में विराट कोहली ने कहा, “10 साल में पहली बार मैंने एक महीने तक बैट नहीं छुआ है. मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि कहीं ना कही मैं अपने अंदर फर्जी इंटेंसिटी लाने का प्रयास कर रहा हूं. मैं खुद को बोल रहा था कि मैं यह कर सकता हूं लेकिन मेरा शरीर मुझे कह रहा है कि बस करो. एक ब्रेक लो और फिर वापसी करो.” Also Read - SL vs AFG Live Steaming 1st Match Asia Cup 2022: कब-कितने बजे शुरू होगा मैच, यहां देखें पूरा शेड्यूल

It’s @imVkohli like you’ve never seen him before as he opens up to his fans in a special episode of Virat: Heart To Heart.

Catch it today at 5 PM on Star Sports & Disney+Hotstar.#KingKohli #TeamIndia | #AsiaCup2022 | #AsiaCup pic.twitter.com/3GaIJ24SKe

— Star Sports (@StarSportsIndia) August 27, 2022