Centurion Weather Forecast: सेंचुरियन टेस्‍ट के पहले दिन भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa Test) के बीच शानदार खेल देखने का मिला. टीम इंडिया ने विदेशी दौरे पर पहले दिन बेहतरीन बल्‍लेबाजी दिखाते हुए महज तीन विकेट गंवाए और दिन का खेल खत्‍म होने तक 272 रन बना लिए. हालांकि दूसरे दिन का खेल बारिश के चलते नहीं हो सका. फैन्‍स पूरा दिन उम्‍मीद करते रहे कि बारिश रुके और फिर मैदान पर एक्‍शन देखने को मिले लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. बीच-बीच में कई बार बारिश रुकी भी लेकिन इससे पहले की मैदान पूरी तरह से सूख पाता फिर बारिश ने दस्‍तक दे दी. दूसरे सेशन का खेल बर्बादा होने के बाद बारिश और मैदान में पानी की स्थिति को देखते हुए अंपायर्स ने खेल खत्‍म करने का निर्णय लिया.Also Read - IND vs SA- उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की कामयाबी को साउथ अफ्रीका में दोहराऊंगा : Shardul Thakur

आज मंगलवार को खेल ठीक वहीं से आगे बढ़ना है जहां रविवार को खत्‍म हुआ था. अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) 40 और नवनियुक्‍त उपकप्‍तान केएल राहुल (KL Rahul) 122 रन बनाकर खेल रहे हैं. अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर आज सेंचुरियन में मौसम (Centurion Weather Forecast IND vs SA Test) का हाल कैसा रहेगा. क्‍या बारिश फिर आज के खेल में बाधा पहुंचाएगी. आइये हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं. Also Read - IND vs SA- Boxing Day Test से पहले इस खिलाड़ी में दिखे कोरोना के लक्षण, फिर साउथ अफ्रीका ने लिया यह फैसला

मौसम के हाल पर नजर रखने वाली वेबसाइट क्‍क्‍वावेदर के मुताबिक सेंचुरियन में मंगलवार को धूप निकलेगी. मौसम सुहवना बना रहेगा. बीच-बीच में बादल छा सकते हैं लेकिन मैच में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचेगी. दिन भर सेंचुरियन का तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा. Also Read - IND vs SA- Boxing Day Test- इस ढंग से आउट होकर Virat Kohli भी निराश होंगे: Ashish Nehra

भारतीय टीम ने आजतक साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्‍ट सीरीज नहीं जीती है. विराट एंड कंपनी को साल 2017-18 में किए गए दौरे के दौरान 1-2 से टेस्‍ट सीरीज गंवानी पड़ी थी. इस बार विराट और राहुल द्रविड़ की जोड़ी के पास हिसाब बराबर करने का अच्‍छा मौका है.