भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार दोहरा शतक जड़ा. कोहली के टेस्ट करियर की ये 7वीं डबल सेंचुरी है.

विराट ने जड़ा करियर का 7वां दोहरा शतक, सचिन-सहवाग भी छूटे पीछे

कोहली ने इस दौरान 138वीं पारी में अपने 7 हजार टेस्ट रन भी पूरे कर लिए. कोहली टेस्ट के पहले दिन 63 रन पर नाबाद लौटे थे. उन्होंने दूसरे दिन अजिंक्य रहाणे के साथ चौथे विकेट के लिए 178 रन की साझेदारी की.

कोहली की इस बेहतरीन पारी को देख सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने जमकर सराहा.

7 test double hundreds already. I’m sure @imVkohli will play for another 10 years which is scary to think what his numbers will be. 🐐

— Brendan Taylor (@BrendanTaylor86) October 11, 2019

200 for Virat! While Kohli celebrated Rohit’s simple hundred with energy, Rohit was taking sip of water so timely that he had to go to loo just when Kohli reached the milestone. Jealousy is going over the line. #INDvSA

— Silly Point (@FarziCricketer) October 11, 2019

Congrats #KingKohli 200 Runs #IndvSa 200*(296) and test career 7000 runs #whistlepodu @imVkohli #TeamIndia pic.twitter.com/QM6ZcvkDZC

— Saravanan Hari ‏ (@CricSuperFan) October 11, 2019

Can Kohli go past Don Bradman’s tally of 12 double hundreds? Given his recent rate… pic.twitter.com/LMwZfDO1dM

— Ashish Magotra (@clutchplay) October 11, 2019

https://t.co/VbhqkjBeOW

— vennela kishore (@vennelakishore) October 11, 2019

reminder. virat kohli will only turn 31 next month. #INDvSA

— Gaurav Kalra (@gauravkalra75) October 11, 2019

इसके बाद पांचवें विकेट के लिए उन्होंने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर 150 रन से अधिक जोड़ लिए हैं. टेस्ट में सर्वाधिक दोहरा शतक जड़ने वाले कोहली पहले भारतीय बन गए हैं.