दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने में अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अहम भूमिका निभाई. अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने पहली बार किसी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका का सफाया किया है.

अश्विन इंग्लिश काउंटी नॉटिंघमशायर क्लब की ओर से खेलते हैं. उनके प्रदर्शन की काउंटी क्लब ने जमकर तारीफ करते हुए ट्वीट में लिखा, ‘अश्विन का एक और बेहतरीन प्रदर्शन, भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जिनके दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से हराया.’

Another stellar series for @ashwinravi99 , the leading wicket-taker as India completed a 3-0 whitewash over South Africa. https://t.co/vcBnNbSfU4



अश्विन ने तीन मैचों की इस सीरीज में सबसे अधिक 15 विकेट अपने नाम किए. वह अब विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु के लिए सेमीफाइनल में खेलेंगे. तमिलनाडु का सामना अंतिम चार में गुजरात से होगा जिसकी कप्तानी दिनेश कार्तिक कर रहे हैं.

अश्विन ने ट्वीट किया, ‘फ्रीडम सीरीज खत्म. अब विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बेंगलुरू जा रहा हूं. अपने काम के लिए प्रतिबद्ध रहिए, काम आपके साथ रहेगा.’

Freedom series done and dusted, off to Bengaluru now for the #VijayHazareTrophy. Stay committed to the course and the course will stay with you. ☺️ pic.twitter.com/cfe9wsLJ5M

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) October 22, 2019