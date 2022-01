भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid Birthday) मंगलवार यानी 11 जनवरी को 49 साल के हो गए. भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa, 3rd Test) के बीच जारी केपटाउन टेस्‍ट मैच के पहले दिन का खेल खत्‍म होने के बाद ड्रेसिंग रूम (Birthday Celebration in Dressing Room) में जमकर पार्टी हुई. इस दौरान राहुल द्रविड़ अपनी टीम के साथी क्रिकेटर्स के साथ बर्थडे का जश्‍न मनाते हुए नजर आए. ड्रेसिंग रूम में केक का प्रबंध किया गया. द वॉल ने भारतीय क्रिकेटर्स के बीच आयोजित छोटे से समारोह के बीच केक कटिंग सेरेमनी की. तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी (Mohammad Shami) ने राहुल द्रविड़ के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्‍वीरें फैन्‍स के साथ शेयर की, जिसमें बल्‍लेबाजी कोच विक्रम राठौड़, अजिंक्‍य रहाणे, रिषभ पंत, चेतेश्‍वर पुजारा व अन्‍य को देखा जा सकता है.Also Read - IND vs SA- भले शतक से चूक गए Virat Kohli, लेकिन Sachin की सिडनी वाली पारी से हो रही तुलना

भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्‍य कोच बनने के बाद यह पहला मौका था जब राहुल द्रविड़ टीम के साथ जन्‍मदिन मना मौजूद थे. शमी ने तस्‍वीरें शेयर करते वक्‍त कैप्‍शन में लिखा, “हमारे अपने मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ को जन्‍मदिन की शुभकामनाएं. भविष्‍य में ऐसे ही मुस्‍कुराते रहें.” Also Read - IND vs SA- केपटाउन टेस्ट में भारत के प्रदर्शन से नाराज हुए बैटिंग कोच, बोले- खराब खेली टीम

View this post on Instagram A post shared by Mohammad Shami , محمد الشامي (@mdshami.11)

Also Read - IND vs SA- Virat Kohli की फिफ्टी के बावजूद सिर्फ 223 रन पर सिमटा भारत, गेंदबाजों पर बढ़ी जिम्मेदारी