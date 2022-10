IND vs SA Dream11 Team Prediction 1st ODI : शिखर धवन एंड कंपनी गुरुवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्‍टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत करने जा रही है. यह एकदम युवा टीम में है जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मोहम्‍मद शमी जैसे बड़े नाम नदारद हैं. आगामी टी20 वर्ल्‍ड को देखते हुए तमाम अनुभवी खिलाड़ी छह अक्‍टूबर को ऑस्‍ट्रेलिया के लिए निकल रहे हैं. वहां की कंडीशन में खुद का ढलाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है. यही वजह है कि धवन युवा टीम का नेतृत्‍व वनडे में कर रहे हैं.Also Read - ICC Player of the Month-September: अक्षर पटेल सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी के लिए नामित, ये दो बल्‍लेबाज भी शामिल

मेरी ड्रीम इलेवन टीम (IND vs SA Dream11 Team Prediction 1st ODI)

कप्‍तान- शुबमन गिल

उपकप्‍तान- क्विंटन डी कॉक

विकेटकीपर- ईशान किशन

बल्‍लेबाज- एडेन मार्करम, संजू सैमसन, डेविड मिलर, जानेमन मलान

ऑलराउंडर- शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर

गेंदबाज- कगिसो रबाडा, रवि बिशनोई

भारत के संभावित-11

श्रेयस अय्यर, शिखर धवन (कप्‍तान), शुबमन गिल, शाहबाज अहमद, ईशान किशन, संजू सैमसन, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई.

साउथ अफ्रीका के संभावित-11

रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, टेम्‍बा बावुमा (कप्‍तान), एडेन मार्करम, जानेमन मालन, ड्वेन प्रिटोरियस, वेन पार्नेल, क्विंटन डी कॉक, कगिसो रबाडा, तबरेज शम्सी, केशव महाराज.

भारत-साउथ अफ्रीका टी20 रिकॉर्ड्स

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच साल 1991 में पहली बार वनडे द्विपक्षीय सीरीज खेली गई. तब से अबतक भारतीय सरजमीं पर कुल आठ बार दोनों देश आमने-सामने आए हैं. चार बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है जबकि दो बार प्रोटियाज टीम भी भारत को भारत में वनडे सीरीज हरा चुकी है. साल 2005 में पांच मैचों की वनडे सीरीज बराबरी पर खत्‍म हुई थी. साल 2020 में कोरानवायरस की शुरुआत के वक्‍त तीन मैचों की सीरीज बिना कोई मुकाबला हुए रद्द हो गई थी.