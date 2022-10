Deepak Chahar Absence in 1st ODI: दो घंटे की देरी से भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ तो कार्यवाहक कप्‍तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टीम का ऐलान हुआ तो सबसे ज्‍यादा हैरानी दीपक चाहर की प्‍लेइंग-11 से गैरमौजूदगी पर हुई. ऐसा होना लाजमी भी है क्‍योंकि वो आगामी टी20 वर्ल्‍ड कप (ICC T20 World Cup 2022) की टीम में स्‍टैंड-बॉय खिलाड़ी के रूप में हिस्‍सा लेने वाले हैं. वो आज टीम के साथ ऑस्‍ट्रेलिया के लिए नहीं निकले हैं.Also Read - LIVE IND vs SA 1st ODI Score, Lucknow: डेविड मिलर-हैनरिक क्‍लासेन की फिफ्टी, 200 के पार साउथ अफ्रीका

दीपक चाहर को भारत में रहते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए कहा गया है. प्रोटियाज टीम के विरुद्ध पहले वनडे की टीम में जगह नहीं देने से फैन्‍स के मन में यह सवाल उठने लगा कि अगर बैंच पर ही बैठाना था तो फिर उन्‍हें ऑस्‍ट्रेलिया क्‍यों नहीं भेजा गया. आज के मैच में तेज गेंदबाज के रूप में शार्दुल ठाकुर, मोहम्‍मद सिराज और आवेश खान को मौका दिया गया है. स्पिन विभाग में रवि बिश्‍नोई और कुलदीप यादव टीम का हिस्‍सा हैं

दीपक चाहर को स्विंग का जादूगर भी कहा जाता है. वो शुरुआती ओवरों में इन-स्विंग और आउट-स्विंग के दम पर बल्‍लेबाजों को छकाने के लिए जाने जाते हैं. लखनऊ में बारिश के बाद आसमान में बादल छाए हुए हैं. ऐसे में ओवरकास्‍ट कंडीशन में चाहर और भी घातक साबित हो सकते थे लेकिन शिखर धवन ने उनकी सेवा लेने की जरूरत नहीं समझी.

6 batters

4 of them are openers

Overcast Condition , But still No Deepak Chahar in Playing XI !!!!#deepakchahar #bcci #T20WC2022 @BCCI @deepak_chahar9

— Manthan Mehta (@Manthan211003) October 6, 2022