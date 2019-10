टी20 और वनडे क्रिकेट के स्‍टार रोहित शर्मा ने बुधवार को विशाखापत्‍तनम टेस्‍ट में बतौर ओपनर डेब्‍यू किया। अपने पहले ही मुकाबले में शतक जड़कर रोहित शर्मा ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो खेल के सबसे लंबे प्रारूप में भी सुपर स्‍टार हैं।

मैच में पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक रोहित शर्मा ने 174 गेंदों का सामना करने के बाद 115 रन बना लिए हैं। अपनी पारी में उन्‍होंने 12 चौके और पांच छक्‍के भी लगाए। दूसरे छोर पर मयंक अग्रवाल 84 रन बनाकर खेल रहे हैं। बारिश के चलते दिन का खेल बाधित होने तक भारत का स्‍कोर 202/0 रहा।

इस मैच में शानदार आगाज करने पर रोहित शर्मा की दिग्‍गजों ने भी खूब तारीफ की। फैन्‍स ने बतौर सलामी बल्‍लेबाज रोहित का समर्थन करते हुए कई मजेदार ट्वीट भी किए।

4th Test Century. 1st as an opener. Rohit has grabbed the opportunity with both hands. Well played #IndvSA

— Aakash Chopra (@cricketaakash) October 2, 2019