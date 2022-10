India vs South Africa, 1st ODI: साउथ अफ्रीका की टीम के स्‍टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा (Kagiso Rabada) का मानना है कि आईपीएल में खेलने से उन्‍हें भारतीय कंडीशन में ढलने में काफी फायदा मिला है. रबाडा ने साफ किया कि भारतीय सरजमीं पर होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में खेलने के चलते उन्‍हें यहां के क्रिकेटर्स और उनकी सोच के बारे में जानकारी प्राप्‍त करने में मदद मिली. भारत की टी20 टीम भले ही ऑस्‍ट्रेलिया के लिए निकल गई हो लेकिन शिखर धवन की कप्‍तानी में युवा टीम कगिसो रबाडा सहित उनके देश की टीम के खिलाफ वनडे सीरी खेल रही है.Also Read - LIVE IND vs SA 1st ODI Score, Lucknow: अर्धशतक से चूके क्विंटन डी कॉक, बिशनोई को मिली सफलता

आईपीएल से मिली मदद

वनडे सीरीज में भारतीय बल्‍लेबाजों को कगिसो रबाडा की धारदार गेंदबाजी से बचने की सख्‍त जरूरत है क्‍योंकि वो भारतीय बल्‍लेबाजों के खेलने के तरीकों से अच्‍छे से वाकिफ हैं. कगिसो रबाडा ने कहा, ‘‘भाग्यशाली हूं कि आईपीएल जैसी लीग में खेलने का मौका मिला जिससे श्रृंखला शुरू होने से पहले तैयारियों में मदद मिलती है. हम काफी खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेलते हैं तो इससे उनके बारे में जानकारी अपनी टीम में साझा करना आसान हो जाता है. विश्लेषण किया गया है और ऐसा किया जाना चाहिए. ’’ Also Read - IND vs SA- देर से शुरू होगा पहला वनडे मैच, BCCI ने ट्वीट कर दी जानकारी

वनडे में कम दबाव

इस महीने के अंत में आस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की अगुआई करने वाले रबाडा का मानना है, टी20 और वनडे क्रिकेट एक समान ही हैं, बस वनडे इसका लंबा स्वरूप है. अपनी रणनीति समान ही होती है और निश्चित रूप से टी20 की तुलना में वनडे में कम दबाव होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि प्रक्रिया तो लगभग समान ही है. Also Read - India Predicted XI for 1st ODI vs South Africa: धवन के नेतृत्‍व में इन 11 के साथ उतरेगा भारत