India vs South Africa Head to Head ODI History: टी20 में साउथ अफ्रीका को मात देने के बाद भारतीय टीम को अब गुरुवार से मेहमान टीम के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उतरना है. रोहित शर्मा एंड कंपनी छह अक्‍टूबर को ऑस्‍ट्रेलिया में विश्‍व कप खेलने के लिए निकल रही है. ऐसे में शिखर धवन के नेतृत्‍व में भारतीय टीम टेम्‍बा बावुमा की अगुवाई वाली टीम का सामना करेगी. सीरीज से तुरंत पहले फैन्‍स के मन में यह सवाल जरूर उठा रहा होगा कि आखिरी 50 ओवरों के फॉर्मेट में कौन किसपर भारी है. किस टीम ने वनडे में ज्‍यादा मैच जीते हैं. आइये हम आपको पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं.

वनडे में भारत से आगे है साउथ अफ्रीका

वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो इस फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका भारत से आगे नजर आता है. दोनों देश अबतक कुल 87 बार वनडे में आमने-सामने आ चुके हैं. इस दौरान भारत को केवल 35 मैचों में जीत मिली है. बाकी 49 मैचों में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को धूल चटाई है.

घरेलू सरजर्मी पर भारत का अच्‍छा रिकॉर्ड

भारत भले ही साउथ अफ्रीका के मुकाबले कम वनडे मैच जीत पाया हो लेकिन अपने घर में हम शेर हैं। भारत में दोनों देशों के बीच कुल 28 बार भिड़ंत हुई हैण्‍ इस दौरान 15 मैचों में भारत ने बाजी मारी जबकि 12 मैच साउथ अफ्रीका के नाम रहे.

भारत में कितनी बार सीरीज जीते प्रोटियाज?

साल 1991 से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट खेला जा रहा है. इस दौरान भारतीय सरजमीं पर कुल आठ बार दोनों देश आमने सामने आए हैं. साल 2020 में कोरानवायरस की शुरुआत के वक्‍त तीन मैचों की सीरीज बिना कोई मुकाबला हुए रद्द कर दी गई थी. इसे हटाकर बाकी सात सीरीज में चार बार टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है. दो बार प्रोटियाज टीम भी भारत को भारत में वनडे सीरीज हरा चुकी है. साल 2005 में पांच मैचों की वनडे सीरीज बराबरी पर खत्‍म हुई थी.

भारत में वनडे सीरीज के नतीजे