भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) श्रीलंका के खिलाफ मैच (IND vs SL 1st Test 3rd Day) के तीसरे दिन अलग ही अंदाज में नजर आए. वैसे तो मैच में टीम इंडिया की जीत पक्‍की है लेकिन इसके बावजूद किंग कोहली मैदान में फैन्‍स को चीयर करते हुए नजर आए. उन्‍होंने मैदान में मैच देखने आए दर्शकों से टीम का समर्थन करने के लिए कहा. वो स्लिप पर फिल्डिंग करते वक्‍त बीच-बीच में फैन्‍स की और इशारा करते हुए भी नजर आए. विराट कोहली के टेस्‍ट करियर का यह 100वां मुकाबला है. कप्‍तानी जाने के बाद वो टीम इंडिया में अपना पहला टेस्‍ट मैच ही खेल रहे हैं.Also Read - रोहित ने विराट को बुलाया मैदान से वापस, 100वें टेस्‍ट में दिलाया विशेष सम्‍मान, Watch Video

Virat Kohli saying Mohali crowds for cheers and Roaring and crowds Roaring and then Kohli acknowledge. Virat Kohli, Test Match Cricket & Crowds – one of the Best moments in cricket. pic.twitter.com/GuLQofEtCR

