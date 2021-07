IND vs SL 2nd T20I Toss Report LIVE: भारतीय टीम में कोरोना का एक मामला (Covid 19 Case in Team India) सामने आने के बाद एक दिन के लिए स्थगित हुए दूसरे टी20 मैच का टॉस हो गया है. इस मैच में कोविड- 19 से पीड़ित क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) समेत कुल 9 खिलाड़ी अब टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में भारतीय टीम में 4 नए युवा खिलाड़ियों को डेब्यू का मौका मिला है. भारतीय कप्तान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने टॉस के वक्त इसका ऐलान किया. भारतीय टीम में देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal), रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad), चेतन सकारिया (Chetan Sakariya) और नीतिश राणा (Nitish Rana) को पहली बार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला है.Also Read - Live Updates, India vs Sri Lanka, 2nd T20I: श्रीलंका ने चुनी गेंदबाजी, 4 डेब्‍यूटेंट सहित 5 बल्‍लेबाजों के साथ खेलने को मजबूर भारत

बता दें श्रीलंका दौरे पर आए देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) और रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) के लिए यह पहला मौका है, जब उन्हें अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण का मौका मिल रहा है, जबकि चेतन सकारिया (Chetan Sakariya) और नीतिश राणा (Nitish Rana) को इस दौरे पर तीसरे वनडे मैच से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत का मौका मिला था. युवा तेज गेंदबाज सकारिया ने बेहतरीन बॉलिंग कर तब अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया था. Also Read - क्रुणाल पांड्या के बाद Shikhar Dhawan भी हुए कोरोना सक्रमित ! अब कौन करेगा कप्‍तानी ?

Hello & Good Evening from Colombo 👋 Sri Lanka have elected to bowl against #TeamIndia in the 2⃣nd #SLvIND T20I. Follow the match 👉 https://t.co/Hsbf9yWCCh Here's India's Playing XI 👇 pic.twitter.com/yqyeobUxuu — BCCI (@BCCI) July 28, 2021

इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया है. श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका (Dasun Shanaka) पहले बॉलिंग चुनने का कारण बताया कि चूंकि यह एक इस्तेमाल हो चुकी पिच है और बीती रात इसे कवर से ढका गया था, तो ऐसे में उनका मानना है कि गेंदबाजों के लिए यहां शुरुआती कुछ मदद हो सकती है, जिसका फायदा उनकी टीम उठाना चाहेगी.

इस मौके पर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने कहा, ‘हम यहां टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी करना ही पसंद करते. सभी को कारण पता है इसलिए टीम में कई बदलाव किए गए हैं. इस मैच में हमारे कई मुख्य खिलाड़ी नहीं हैं लेकिन हम स्ट्रीट फाइटर्स हैं तो हमें यहां अच्छा करने की उम्मीद है. हमारे मुख्य खिलाड़ियों के उपलब्ध न होने से टीम के युवाओं को यहां अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है.’

दोनों टीमों का प्लेइंग XI

भारत (प्लेइंग XI): शिखर धवन (C), रुतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन (WK), नीतिश राणा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, राहुल चाहर, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका (प्लेइंग XI): अविष्का फर्नांडो, मिनोड भानुका (WK), धनंजया डी सिल्वा, सदीरा समरविक्रमा, दासुन शनाका (C), रमेश मेंडिस, वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, इसुरु उदाना, अकिला धनंजय, दुष्मंथा चमीरा