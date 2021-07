Sri Lanka Beat India Match Report and Highlights: तीन मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में मेजबान श्रीलंका ने भारत (IND vs SL) को 3 विकेट से हरा दिया. मेजबान श्रीलंका ने इस मैच में पहले अपनी धारदार स्पिन के बूते भारत को मात्र 225 रन पर ऑल आउट कर दिया. इसके बाद (Avishka Fernando) अविष्का फर्नांडो (76) और (Bhanuka Rajapaksa) भानुका राजपक्षे (65) की शानदार हाफ सेंचुरी की बदौलत अपनी टीम को सीरीज में यह पहली जीत दिला दी और टीम को क्लीन स्वीप से बचा लिया. हालांकि तीन मैचों की सीरीज में भारत ने यहां 2-1 से जीत अपने नाम की है. टीम इंडिया ने सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था.Also Read - Sri Lanka vs India, 3rd ODI: श्रीलंका ने बचाई लाज, जानिए भारत की हार के 5 बड़े कारण

227 (DLS) रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका के लिए अविष्का फर्नांडो Avishka Fernando) ने बल्लेबाजी पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए. वह तेजी से रन जुटा रहे थे. इस बीच दूसरे छोर से मिनोद भानुका (7) को कृष्णप्पा गौतम ने अपनी फिरकी में फंसा लिया. हालांकि श्रीलंका को इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने भानुका राजपक्षे (65) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 109 रन जोड़कर श्रीलंका की जीत तय कर दी. यहां से चेतन सकारिया ने राजपक्षे और धनंजय डी सिल्वा (2) को जल्दी-जल्दी आउट कर भारत की कुछ उम्मीद जरूर जगाई. Also Read - IND vs ENG- Bhuvneshwar Kumar को जल्द मिलेगा इंग्लैंड का टिकट, 3 साल बाद खेल सकते हैं टेस्ट

इसके बाद लेग स्पिन गेंदबाज राहुल चाहर (Rahul Chahar) ने सेट बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो समेत कुल 3 विकेट निकाल कर इस मैच में रोमांच जरूर ला दिया. लेकिन अंत में अकीला धनंजय (5*) ने रमेश मेंडिस (15*) के साथ मिलकर अपनी टीम को जीत दिला दी. Also Read - IND vs SL: Hardik Pandya का फ्लॉप शो जारी, टि्वटर पर भड़के फैन्स, बोले- गरीबों का बेन स्टोक्स

इससे पहले आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम सिर्फ 225 रन पर ढेर हो गई. भारत की शुरुआत ही खराब रही और कप्तान (Shikhar Dhawan) शिखर धवन (13) पारी के तीसरे ओवर में ही दुश्मंता चमीरा का शिकार बने.

इसके बाद (Prithvi Shaw) पृथ्वी शॉ (49) और डेब्यू कर रहे (Sanju Samson) संजू सैमसन (44) ने भारतीय पारी को बखूबी संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 74 रन की साझेदारी निभाई. लेकिन दोनों बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए.

भारतीय पारी के दौरान इस मैच में बारिश ने खलल डाला था, जिसके चलते खेल को कुछ देर रोकना पड़ा. इसके चलते इस मैच को 47-47 ओवरों का कर दिया गया. श्रीलंका के लिए धनंजय डी सिल्वा (3/44) और प्रवीण जयाविक्रमा (3/59) ने सर्वाधिक 3-3 विकेट निकाले.

इसके अलावा दुश्मंता चमीरा ने दो और करुणारत्ने और कप्तान शनाका ने एक-एक विकेट अपने नाम किया. श्रीलंका की धारदार स्पिन बॉलिंग के चलते भारत की पारी 225 रन पर सिमट गई. लेकिन श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 227 रन का लक्ष्य मिला.

मनीष पांडे और सूर्यकुमार यादव ने भारतीय पारी को एक बार फिर संभाल लिया था लेकिन मैच में बारिश आ गई. बारिश के बाद खेल फिर से शुरू हुआ तो श्रीलंका ने मैच अपना दबदबा ही बना लिया. एक के एक इसके स्पिनर भारतीय टीम के विकेट निकालते रहे और टीम 43.1 ओवर में ऑल आउट हो गई.