भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने श्रीलंका दौरे (India vs Sri Lanka) की अपनी 18 सदस्‍यीय टीम चुनी। वो दौरे पर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को कप्‍तानी के लिए अपना फेवरेट मानते हैं। साथ ही आकाश उपकप्‍तान के रूप में हार्दिक पांड्या को श्रीलंका भेजना चाहते हैं।

टीम इंडिया दो जून को इंग्‍लैंड के लिए रवाना हो रही है। ऐसे में भारतीय चयनकर्ता जुलाई में श्रीलंका में होने वाली वनडे और टी20 सीरीज के‍ लिए अपनी बी (B Team) टीम को वहां भेजेंगे।

आकाश चोपड़ा ने कहा, "मैं शिखर धवन को कप्‍तानी के लिए चुनूंगा क्‍योंकि हमने देखा है कि धवन ने बीते दो सालों में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। वो अब मैदान पर अतिरिक्‍त जिम्‍मेदारी के साथ खेलते हुए नजर आते हैं। उनके साथ-साथ मैं पृथ्‍वी शॉ को भी चुनना चाहूंग। जिस तरह का प्रदर्शन उसने हाल के दिनों में किया है मुझे लगता है कि उन्‍हें टीम में चुना जाना चाहिए।"

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, “श्रेयस अय्यर शायद चोट के चलते श्रीलंका दौरे पर उपलब्‍ध नहीं रहें। इस बात की चर्चा भी चल रही है कि वो काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। बेहतर होगा कि वो अगर खेल सकते हैं तो श्रीलंका में छह मैच खेलें। इसके बाद सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन भी हैं। हालांकि मुंबई इंडियंस ने भी उन्‍हें बीच में ही ड्रॉप कर दिया था।”

उन्‍होंने कहा, “मैं उपकप्‍तान के रूप में हार्दिक पांड्या को श्रीलंका दौरे पर चुनूंगा। इसके अलावा क्रुणाल पांड्या भी हैं। उन्‍होंने अपना आखिरी मुकाबला इंग्‍लैंड के खिलाफ खेला था, जहां उनका प्रदर्शन अच्‍छा है। युजवेंद्र चहल और दीपक चाहर का प्रदर्शन भी वाइट बॉल क्रिकेट में अच्‍छा रहा है। उन्‍हें वनडे में भी मौका मिलना चाहिए। अगर दीपक के साथ भुवनेश्‍वर कुमार गेंदबाजी करते हैं तो पावरप्‍ले में विकेट निकालने की समस्‍या खत्‍म हो सकती है।”

आकाश चोपड़ा ने कहा, “नवदीप सैनी को हमने कोल्‍ड स्‍टोरेज में डाल दिया है। भारत और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर उनका इस्‍तेमाल नहीं करती। मैं उन्‍हें अपनी टीम में रखना चाहूंगा क्‍योंकि वो ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर गए थे और उन्‍होंने मैच भी खेला था। मैं प्रसिद्ध कृष्‍णा को भी अपनी टीम में मौका दूंगा।”

“संजू सैमसन और दीपक हुड्डा भी इन दिनों अच्‍छा क्रिकेट खेल रहे हैं। संजू ने इस आईपीएल सीजन शतक जड़ा है। छठे-सातवें नंबर पर खेलते हुए दीपक हुड्डा विस्‍फोटक पारी खेल सकते हैं।”

आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) का श्रीलंका जाने वाला स्‍क्‍वाड:

शिखर धवन (कप्‍तान), पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या (उपकप्‍तान), क्रुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, नवदीप सैनी, टी नटराजन, राहुल चाहर, वरुण चक्रवर्ती , दीपक हुड्डा, प्रसीद कृष्णा।