Deepak Chahar replaces Avesh Khan in Team India Squad for Asia Cup: एशिया कप 2022 में टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर आई है. वायरल बुखर से ग्रस्‍त आवेश खान टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनके स्‍थान पर दीपक चाहर को स्‍क्‍वाड के साथ जोड़ा गया है. चाहर को रिजर्व खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम मैनेजमेंट यूएई लेकर गया है. चोट के चलते छह महीने तक भारतीय टीम से बाहर रहे दीपक को जिम्‍बाब्‍वे दौरे पर मौका दिया गया. वो एक वक्‍त पर टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में भारतीय प्‍लेइंग इलेवन का अहम हिस्‍सा थे लेकिन चोट से वापसी करने के बाद उन्‍हें इतने बड़े मंच पर सीधे स्‍क्‍वाड में प्रवेश नहीं दिया गया. आवेश खान की बात की जाए तो हॉन्‍ग कॉन्‍ग के खिलाफ मैच में उन्‍होंने चार ओवरों में 53 रन लुटा दिए थे।Also Read - LIVE Score India vs Sri Lanka, Asia Cup 2022, Super-4 : श्रीलंका की शानदार शुरुआत, बिना विकेट गंवाए ठोके 50 रन

इससे पहले रवींद्र जडेजा चोट के चलते एशिया कप से बाहर हो चुके हैं. उनका आगामी टी20 विश्‍व कप में खेल पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है. उनके स्‍थान पर अक्षर पटेल को स्‍क्‍वाड से जोड़ा गया था. आवेश खान पाकिस्‍तान के खिलाफ सुपर-4 मुकाबला नहीं खेले थे. उक्‍त मैच से एक दिन पहले ही मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ ने बताया था कि आवेश वायरल बुखार की चपेट में आ गए हैं. द्रविड़ का कहना था कि आवेश टूर्नामेंट में आगे वापसी कर सकते हैं.