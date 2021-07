भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka 2021) के बीच खेली जाने वाली सीमित ओवरों की सीरीज की तारीख अब करीब आ गई है. ऐसे में इस सीरीज का प्रसारण करने वाले चैनल अपने कॉमेंट्री पैनल को भी अंतिम रूप दे दिया है. इस मैच की कॉमेंट्री (Commentary Panel for India vs Sri Lanka Series) के लिए पूर्व क्रिकेटरों की भरमार हैं, जो कई भारतीय भाषाओं में इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए तैयार हैं. दोनों देशों के बीच 3-3 वनडे और टी20 मैचों की यह सीरीज 13 जुलाई से शुरू होगी. Also Read - IND vs SL: श्रीलंका में क्‍वारंटीन के दौरान टीम इंडिया ने जमकर की पूल पार्टी, वायरल हुआ फोटो

इस सीरीज के हिंदी कॉमेंट्री पैनल की अगर बात करें तो मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif), अमित मिश्रा (Amit Mishra), विवेक राजदान (Vivek Rajdan), सबा करीम (Saba Karim) और अर्जुन पंडित को इस पैनल में रखा गया है. इसी तरह अंग्रेजी पैनल के लिए अजीत अगरकर (Ajit Agarkar), संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar), अजय जडेजा (Ajay Jadeja) और मैट फ्लॉयड का नाम तय किया गया है. Also Read - IND vs SL: शिखर धवन की लिपसिंग पर पृथ्‍वी शॉ की हाजिर जवाबी, BCCI ने शेयर किया वीडियो

बता दें यह मैच सोनी नेटवर्क के विभिन्न स्पोर्ट्स चैनल और सोनी लिव ऐप पर प्रसारित होगा. हिंदी और अंग्रेजी के अलावा इस मैच का प्रसारण तमिल और तेलुगु भाषा में होगा. लक्ष्मण शिवारामाकृष्णन, WV रमन जैसे पूर्व क्रिकेटर तमिल, जबकि वेंकटपति राजू तेलुगु भाषा में अन्य कॉमेंटेटर्स के साथ कॉमेंट्री करते दिखाई देंगे. Also Read - IND vs SL: Squad, Schedule: भारत-श्रीलंका सीरीज का पूरा शेड्यूल, स्‍क्‍वाड व मैच शुरू होने का वक्‍त

भारतीय टीम शिखर धवन के नेतृत्व में कई युवा खिलाड़ियों के साथ इस दौरे पर गई है. इस बार कई भारतीय युवा खिलाड़ियों को यहां अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज करने का मौका मिल सकता है. वहीं भारतीय टीम का एक दल इन दिनों विराट कोहली के नेतृत्व में इंग्लैंड दौरे पर है.

भारतीय टेस्ट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगा, जबकि हाल ही में उसने साउथम्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है.