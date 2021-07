IND vs SL- Hardik Pandya Flop Show: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) श्रीलंका दौरे (IND vs SL) पर अपनी लय से भटके हुए नजर आ रहे हैं. अभी तक पांड्या न तो बैटिंग में कोई कमाल दिखा पाए हैं और न ही गेंदबाजी में. तीन मैचों की वनडे सीरीज में पांड्या को दो बार बल्लेबाजी का मौका मिला लेकिन वह एक 0 समेत सिर्फ कुल 19 रन ही बना पाए. इस दौरान बॉलिंग में भी उनके नाम एक विकेट ही रहा, जिससे फैन्स काफी नाराज दिखे. एक फैन ने तो उन्हें गरीबों का बेन स्टोक्स तक कह दिया.Also Read - IND vs SL 3rd ODI: स्पिन में चकराए भारतीय बल्लेबाज सिर्फ 225 रनों पर ऑलआउट

दरअसल तीसरे और अंतिम वनडे मैच में टीम इंडिया 6 बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी. इन 6 में 5 खिलाड़ी अपना डेब्यू कर रहे थे. ऐसे में टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी ज्यादा थी. आज पांड्या (Hardik Pandya) जब क्रीज पर आए थे, तब भारत की स्थिति बहुत खराब नहीं थी और वह यहां से भारतीय टीम की रन गति को रफ्तार दे सकते थे.

पांड्या (Hardik Pandya) ने शुरुआत तो कुछ इसी अंदाज में की थी और 16 गेंदों में 3 चौकों की मदद से वह 19 रन बना चुके थे. लेकिन अपनी पारी की 17वीं गेंद पर वह जयाविक्रमा के खिलाफ LBW आउट हो गए और भारतीय टीम यहां से मुश्किल में घिर गई. टीम का भार अब सूर्यकु्मार यादव (Suryakumar Yadav) के साथ-साथ युवा नितीश राणा (Nitish Rana) और बाकी पुछल्ले बल्लेबाजों पर था. भारतीय टीम ने किसी तरह ऑलआउट होने तक 225 रन बना लिए.

लेकिन जिम्मेदारी से न खेलने के चलते टि्वटर पर फैन्स का गुस्सा पांड्या (Hardik Pandya) पर फूट पड़ा. किसी ने उन्हें गरीबों का बेन स्टोक्स तो किसी ने अतिआत्मविश्वासी बता दिया. कई फैन्स ने तो यह तक कह दियाकि उन्हें टीम इंडिया से बाहर कर देना चाहिए. देखें ये ट्वीट्स- गुस्से में क्या क्या बोले फैन्स…

इस फैन ने लिखा- गरीबों के सस्ते वाले बेन स्टोक्स को अब बाहर करना चाहिए. वह बॉल नहीं कर सकते, वह बैटिंग नहीं कर सकते…

इस फैन ने कहा- कभी इंस्टा (इंस्टाग्राम) पर स्टोरी और अपडेट डालने से फुर्सत मिल जाए तो खेल भी लिया करो चाचा, स्वैग तभी अच्छा लगता है जब परफॉर्मेंस हो मैदान पर.

Insta pe story aur feed daalne se fursat mil jaye to khel bhi liya karo chacha @hardikpandya7 swag tabhi achha lagta hai jab performance ho maidaan pe. #HardikPandya — किशन सिंह चन्देल 🇮🇳 (@imchandela) July 23, 2021

इस फैन ने कहा- कहां हैं वो लोग जो कहते थे बेन स्टोक्स से बेहतर हैं हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ?

Where are those who said hardik pandya is better than Ben stokes — Sricharan (@Srichar40066624) July 23, 2021

इस फैन ने हर्षा भोगले के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, इससे पहले कि देर हो जाए हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) को अब परफॉर्म करना चाहिए.

Hardik pandya needs to deliver now sooner than later! He has been poor since a while now.. — Dr Vivek Vithalani (@vithalani_vivek) July 23, 2021

इस फैन ने लिखा- हार्दिक पांड्या को टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने से पहले अपने कौशल को निखारना चाहिए.