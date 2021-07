भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने में अब सिर्फ 4 दिन का ही समय बचा है. लेकिन श्रीलंकाई टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट विवाद के चलते सीनियर खिलाड़ियों से मनमुटाव चल रहा है. इस बीच उसके बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर (Grant Flower) कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. श्रीलंकाई टीम हाल ही में इंग्लैंड दौरे से लौटी है. इंग्लैंड के खिलाफ खत्म हुई सीरीज के बाद इंग्लैंड टीम में भी कोरोना के कुछ मामले सामने आए थे.Also Read - VVS Laxman बोले- भारत के भविष्य के चैंपियन तैयार करेंगे कोच Rahul Dravid

तब से ही लंकाई क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड का दौरा कर स्वदेश लौटे खिलाड़ियों को लेकर अलर्ट पर है. फिलहाल सभी सदस्य क्वॉरंटीन में हैं. श्रीलंका क्रिकेट के एक बयान में कहा गया है, श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. वह आज किए गए एक पीसीआर परीक्षण के दौरान सकारात्मक पाए गए. Also Read - India vs Sri Lanka: BCCI की दरियादिली से श्रीलंका क्रिकेट हुआ मालामाल, SLC अध्‍यक्ष ने बताई वजह

Batting Coach of the Sri Lanka National Team Grant Flower has tested positive for Covid 19.

He was found to be positive during a PCR test carried out on him today when Flower showed mild symptoms of the disease.https://t.co/2CiQhLGlXE

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) July 8, 2021