शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की कप्तानी में श्रीलंका दौरे पर गई भारतीय टीम (IND vs SL) मंगलवार को दूसरे वनडे मैच में मुश्किल में थी. खेल के दूसरे हाफ में मैच इतना रोमांचक हो गया कि इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया भी अपने प्रैक्टिस मैच के दौरान इस मैच का लुत्फ उठाती दिखी. आखिरकार भारत ने (Deepak Chahar) दीपक चाहर (69*) और (Bhuvneshwar Kumar) भुवनेश्वर कुमार (19*) की दमदार पारियों की बदौलत जीत अपने नाम कर ली.Also Read - IND vs SL: जीत के बाद बोले Shikhar Dhawan- युवा खिलाड़ी सीख लेंगे, हर दिन एक सा नहीं होता

भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) और दीपक चाहर (Deepak Chahar) ने अंत तक अपने पांव जमाए रखे और भारत को जीत दिला दी. इंग्लैंड दौरे पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए गए कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी इस मैच का लुत्फ लेते दिखे. भारत की जीत के बाद उन्होंने टीम के खेल की जमकर सराहना की है. Also Read - जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो आप इस तरह की पारी का सपना देखते हैं: Deepak Chahar

Great win by the boys. From a tough situation to pull it off was an amazing effort. Great to watch. Well done DC and Surya. Tremendous knocks under pressure. 🇮🇳

— Virat Kohli (@imVkohli) July 20, 2021